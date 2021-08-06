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影／6旬婦遭砂石車輾爆頭亡 大雨意外檢警釐清怎捲入
曾姓砂石車駕駛今天上午開砂石車，行經基金一路國道三號基金交流道附近，與一輛同向翁姓女騎士發生車禍，翁女被車輪輾過，當場爆頭亡，死狀甚慘，讓路過民眾看得心驚。肇事砂石車往前開了百餘公尺停下，表示不知有撞到人，警方採證調查後，明天報請檢方相驗釐清，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。
交通隊調查，今天上午10時30分，安樂區基金一路發生一起死亡車禍，曾姓男子（36歲）駕駛營業用曳引車，與同向騎機車的翁姓婦人（66歲）發生車禍，翁婦人車倒地並被車輪輾過，當場爆頭亡。
曾男的砂石車撞擊後並沒有馬上停下，停在百餘公尺遠，他向警方說，並沒有感覺有撞到人，車子也沒有明顯撞痕，他因為從後照鏡看到有人倒在地上，馬上就停車了解發生什麼狀況，他指行駛在他後方還有一輛計程車但已離去，到底車禍如何發生車禍，怎麼撞的，他也不清楚。
警方對曾男酒測酒測值為零，並未喝酒。警方追查，當時行駛在砂石車後方的計程車，與發生的車禍並無任何關連，排除涉案。鑑識人員採證，確認死者遭砂石車車輪輾過致死，已採相關跡證。因案發時下著大雨，機車如何怎捲入車底，檢警將再釐清。
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