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疑因疫情失業致心情不佳 女墜樓輕生

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

37歲何女今天凌晨5時許被人發現倒臥在新北市三重區環河南路人行道上已失去呼吸心跳，民眾原以為何女出車禍受傷報警，警方到場才發現何女是從一旁社區大樓跳下，初步排除外力介入，詳細死因待釐清。

據了解，何女獨居在該處社區大樓，何女兒子說，她五月時因新冠疫情肆虐導致失業，目前待業中，因沒工作導致心情不佳。

今天凌晨何女因故自大樓跳下輕生，被路過民眾發現倒在機車旁，還以為她出車禍趕緊報警處理。

警、消到場，發現何女明顯死亡未送醫，調閱監視畫面才發現何女是從一旁大樓跳下，未發現何女留有遺書，初步排除外力介入，詳細死因仍待調查。

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何女自大樓跳下，被人發現倒臥人行道上失去呼吸心跳。記者柯毓庭／翻攝
何女自大樓跳下，被人發現倒臥人行道上失去呼吸心跳。記者柯毓庭／翻攝

車禍 人行道

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