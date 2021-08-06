聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市警破獲組織犯罪 陳家欽：讓街頭暴力成為歷史名詞
高雄市在疫情期間，查獲台北萬華「華西街幫」角頭楊欽彥等人涉押人勒贖等案，警政署長陳家欽今天下午南下高雄，頒破案獎金給有功人員，表示警方打擊犯罪，絕不因防疫而有所鬆懈，並信誓旦旦說，「讓飆車、街頭暴力成為歷史名詞」。
陳家欽今天下午近5點到高雄市刑警大隊，頒獎給破獲組織犯罪、毒品案的刑大和新興、鳳山、仁武等3分局破案有功人員。
陳家欽表示，未來執行掃黑及肅毒專案掃蕩行動工作，除將重新訂定策略外，將採重獎、重賞，鼓勵員警，並運用科技與資料庫分析，加強幫派情資蒐報，以及溯源追查毒品，突破斷點、斷絕金流等方式，瓦解供毒網絡，徹底從源頭遏止犯罪，產生嚇阻作用。
陳家欽說，高雄市警局掃黑及緝毒行動表現優異，也落實對於街頭暴力零容忍，防止街頭暴力及聚眾鬥毆事件，警方會讓飆車、街頭暴力成為歷史名詞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言