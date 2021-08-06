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高市警破獲組織犯罪 陳家欽：讓街頭暴力成為歷史名詞

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市在疫情期間，查獲台北萬華「華西街幫」角頭楊欽彥等人涉押人勒贖等案，警政署長陳家欽今天下午南下高雄，頒破案獎金給有功人員，表示警方打擊犯罪，絕不因防疫而有所鬆懈，並信誓旦旦說，「讓飆車、街頭暴力成為歷史名詞」。

陳家欽今天下午近5點到高雄市刑警大隊，頒獎給破獲組織犯罪、毒品案的刑大和新興、鳳山、仁武等3分局破案有功人員。

陳家欽表示，未來執行掃黑及肅毒專案掃蕩行動工作，除將重新訂定策略外，將採重獎、重賞，鼓勵員警，並運用科技與資料庫分析，加強幫派情資蒐報，以及溯源追查毒品，突破斷點、斷絕金流等方式，瓦解供毒網絡，徹底從源頭遏止犯罪，產生嚇阻作用。

陳家欽說，高雄市警局掃黑及緝毒行動表現優異，也落實對於街頭暴力零容忍，防止街頭暴力及聚眾鬥毆事件，警方會讓飆車、街頭暴力成為歷史名詞。

警政署長陳家欽（右）今天南下高雄市刑大，表示要讓街頭暴力成為歷史名詞。記者林保光／攝影
警政署長陳家欽（右）今天南下高雄市刑大，表示要讓街頭暴力成為歷史名詞。記者林保光／攝影
警政署長陳家欽（左二）今天南下高雄，頒獎給案有功人員。記者林保光／攝影
警政署長陳家欽（左二）今天南下高雄，頒獎給案有功人員。記者林保光／攝影

陳家欽 高雄市 毒品

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