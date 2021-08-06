苗栗一教養院生疑遭虐打死亡 檢警今解剖調查

苗栗縣造橋鄉一間私立教養院28歲李姓院生，上周疑遭院內社工、助理人員毆打後送醫不治，檢警今解剖遺體調查，並採檢體送病理檢驗釐清死因。死者家屬一早就到頭份殯儀館的相驗現場，李母質疑，李姓院生先前身上就出現過瘀青傷痕，可能已不是第一次遭虐打，院方人員僅表示，全案配合檢警偵辦，不便對外表示意見。

李姓院生患有重度自閉症，29日疑因情緒躁動遭院內2名人員拖入房間，以鐵管、按摩板毆打，當天下午3點多被發現翻白眼，由院內人員自行送醫，搶救後仍不治。死者臀部有大片瘀青，醫院通報警方處理，涉嫌施暴的林姓、賴姓兩名院內人員經檢警調查，各以10萬元交保。

家屬今天一早就從台中趕到頭份殯儀館，對李姓院生疑似遭虐打致死傷痛不已，希望檢警查明真相，還家人一個公道。

苗栗縣社會處副處長張國棟表示，經調查，教養院明顯有管理不當問題，社會處當時就要求院方須在8月10日前限期改善完成，如無法達到要求，將召開學者專家會議，原則將給予停業處分。此外，教養院年初已獲中央通過的勸募建新院計畫，因發生此案，勸募計畫具高風險，已發文中央要求暫停。