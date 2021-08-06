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影／高雄芒果農巡果園受困清水平台 里長、警涉水救援

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄山區大雨不斷，桃源區復興里林姓母子今天上午駕車前往復興里清水溪清水平台附近巡視金煌芒果園，疑因便橋遭暴漲溪水沖斷，又未帶手機無法求救，一度受困清水平台，復興里長江維明下午3時許巡視經過發現兩人，與5名里民、六龜警分局員警拉線協助脫困。

江維明表示，復興里因達紅色土石流警戒，昨天就先撤離里民到活動中心，但部分里民早上留不住，杜姓里民及兒子林姓里民今天上午沿瓦阿系吊橋、清水平台及一段便橋過去巡視果園，中午準備返回活動中心卻發現便橋遭沖斷，兩人手機都放在活動中心無法對外求救，一度受困在對岸。

江維明說，他每當下大雨時節會特別進行巡視轄區，今天下午3點10分左右經過瓦阿系吊橋，發現對岸杜姓母子對著他揮手求救，立即找另5名里民穿救身衣、帶粗繩涉水前往搶救，4點左右脫困，幸好兩人身體無大礙，只因中午沒吃午餐有點餓，留在對岸的車子只能等道路修復再去牽。

連日降雨造成荖濃溪水暴漲，清水溪位於荖濃溪上游。附近里民表示，桃源區金煌芒果約在8月進行採收，農民擔心雨下多日，想去巡視芒果園，但里長為里民安全，先以廣播提醒里民不要去巡果園或搶收，避免發生危險。

高雄市桃源區林姓母子疑因便橋遭暴漲溪水沖斷，一度受困清水平台，復興里長江維明帶里民前往救援。圖／桃源區復興里長江維明提供
高雄市桃源區林姓母子疑因便橋遭暴漲溪水沖斷，一度受困清水平台，復興里長江維明帶里民前往救援。圖／桃源區復興里長江維明提供
高雄市桃源區林姓母子疑因便橋遭暴漲溪水沖斷，一度受困清水平台，復興里長江維明帶里民前往救援。圖／桃源區復興里長江維明提供
高雄市桃源區林姓母子疑因便橋遭暴漲溪水沖斷，一度受困清水平台，復興里長江維明帶里民前往救援。圖／桃源區復興里長江維明提供
高雄市桃源區林姓母子疑因便橋遭暴漲溪水沖斷，一度受困清水平台，復興里長江維明帶里民前往救援。圖／桃源區復興里長江維明提供
高雄市桃源區林姓母子疑因便橋遭暴漲溪水沖斷，一度受困清水平台，復興里長江維明帶里民前往救援。圖／桃源區復興里長江維明提供

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