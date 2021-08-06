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嚇！男子上廁所突遇土石沖進屋 下半身被壓受困

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化這幾天大雨不斷，彰化市安溪路一處民宅今天下午傳出土石坍方，土石沖進家裡，一名當時在廁所男子壓到下半身動彈不得，彰化縣消防局接獲通報出動救護車和器材車將他救出，幸好意識清楚，沒有明顯外傷，男子被送往彰化基督教醫院治療觀察。

彰化縣消防局指出，今天下午3點多接獲民眾報案，安溪路一處民宅住家後方土石坍方，家裡廚房被壓垮，有壓到人，但意識尚清楚。

消防局立即派遣消防人員7人到場救援，64歲張姓男子被壓在廚房牆壁與邊坡間無法脫困，出動器材破壞救援，半小時將他救出。

彰化市長林世賢趕往現場關心，他說，該住處為鐵皮建築，後方山坡地並無擋土牆，彰化雨勢不斷，造成土石崩塌，下午土石突然沖進該戶廚房、廁所，當時男子正好在廁所，下半身才被埋在土石堆裡。

男子被救出沒有明顯外傷、意識清楚，但表示胸、手、腳疼痛，救護車將他送醫，彰化市公所社會課除前往醫院關切男子傷勢，並安排安置男子的家人。

彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡，一男子受困被救出。記者林敬家／翻攝
彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡，一男子受困被救出。記者林敬家／翻攝
連日大雨，彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡。圖／彰化市長林世賢提供
連日大雨，彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡。圖／彰化市長林世賢提供
彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡，一男子受困被救出。圖／彰化市長林世賢提供
彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡，一男子受困被救出。圖／彰化市長林世賢提供
連日大雨，彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡。圖／彰化市長林世賢提供
連日大雨，彰化市安溪路一住戶遭土石沖進家裡。圖／彰化市長林世賢提供

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