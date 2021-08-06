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國道高雄岡山路段聯結車翻覆 駕駛命大自行脫困

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，一名52歲蘇姓男子，駕駛一輛載貨聯結車，經行345.6公里處時，疑因天雨路滑，導致車體翻覆。整輛車橫躺路面，導致該路段僅剩一車道可通行，所幸，蘇男並未受傷，也未波及他車，事故也於4時許排除。初步調查，駕駛並無飲酒，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故，發生於今天下午2時33分，蘇男駕駛一輛聯結車行經國道一號北上岡山路段345.6公里處時，疑因天雨路滑，導致車體翻覆；整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道，剩一車道可通行，造成車輛回堵約3公里。

蘇男事故當下未受任何傷，自行脫困，警方獲報到場，會同相關單位協處，並於下午4時10分排除事故，恢復通行通車。初步調查，蘇男並無飲酒，詳細事故原因仍待釐清。

國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道受阻。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道受阻。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道受阻。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道受阻。記者陳弘逸／翻攝
整起事故於下午4時10分排除事故。圖／取自高速公路1968APP
整起事故於下午4時10分排除事故。圖／取自高速公路1968APP
國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道受阻。記者陳弘逸／翻攝
國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道受阻。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報到場，會同相關單位一同排除事故。圖／取自高速公路1968APP
警方獲報到場，會同相關單位一同排除事故。圖／取自高速公路1968APP

車道 岡山

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