國道高雄岡山路段聯結車翻覆 駕駛命大自行脫困

國道一號北上高雄岡山路段，今天下午傳聯結車翻覆，一名52歲蘇姓男子，駕駛一輛載貨聯結車，經行345.6公里處時，疑因天雨路滑，導致車體翻覆。整輛車橫躺路面，導致該路段僅剩一車道可通行，所幸，蘇男並未受傷，也未波及他車，事故也於4時許排除。初步調查，駕駛並無飲酒，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故，發生於今天下午2時33分，蘇男駕駛一輛聯結車行經國道一號北上岡山路段345.6公里處時，疑因天雨路滑，導致車體翻覆；整輛車橫躺路面，導致內側、中線及外側等3車道，剩一車道可通行，造成車輛回堵約3公里。