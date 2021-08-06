影／摸走皮夾盜刷LV皮夾、首飾 迷彩男被肉搜今天落網

家住高雄市的蘇姓男子本月3日中午到台南市南區某手機行訪友，當晚接獲手機簡訊，發現信用卡被盜刷買了首飾、LV皮夾，他檢查自己背包時才發現皮夾遭竊，報警處理，台南市警六分局追出皮夾在手機行遭身著迷彩裝年輕男子，今天一早持搜索票到西門路住處，逮捕正在熟睡的29歲藍姓男子，現場起出信用卡、金融卡、LV皮夾等贓物，令藍啞口無言。

蘇透過店家將自己慘痛經歷PO上「爆料公社」，指身著迷彩裝年輕男子趁著有其他客人時，竟明目張膽的拿起一旁的包包，偷走裡面的證件夾，進而去新光三越新天地及民族路銀樓，盜刷近10萬元。同時，店家還附上案發當時監視器畫面，將竊嫌行竊過程，拍個正著，「請大家特別留意這號人物」，立即引起轄區大林派出所的重視。

警方調查，蘇姓男子3日中午12時30分到台南市南區一家通訊行訪友，背包放置在店內，遭佯裝顧客的竊嫌趁隙竊走背包內的皮夾，他當下未察覺，返回高雄家中後，晚間8時即接獲手機簡訊，發現信用卡遭人盜刷。竊嫌刷卡買了首飾、LV皮夾，他檢查自己的背包時才發現皮夾遭竊，當晚就近在高雄市湖內分局報案。