九個一律保護你？ 南投警局誤發假訊息刪文

南投縣警局臉書發布一則貼文「警政署建議：九個一律保護你」，內容假借警政署名義，不過卻在幾年前就被查證是「民眾拼湊」，對此，警局坦承誤用非警政署官方圖卡，已刪文。

南投縣政府警察局昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁發布一則貼文「警政署建議：九個一律保護你」，並附註分享給家中長輩、家人、朋友，不料此訊息卻是多年前的錯假資訊，被獨立查證機構、臉書標示為不實資訊並遭模糊遮蔽。

根據MyGoPen網站2017年6月7日查證資料，這並非警政署的防詐宣導，更沒有提供所謂8個（或9個）一律保護您的建議，內容應是民眾看完中國相關單位的防詐要點，加上自己觀點拼湊而成，非警政署官方防詐宣傳，因國情不同，內文有些建議並不適用。

例如，內文提到「接電話不管是誰，只要談到銀行金融卡，一律掛掉」，但當時165防詐專線表示，因國情不同，不需一律掛掉，若談到金融卡，雖可能是詐騙，但查證一下就可辨別；通知中獎不一定詐騙，可提高警覺；算命網站等則不需要刪除，無關詐騙。

截至今天中午，南投縣警察局都未發現這則貼文遭遮蔽為「不實資訊」，經記者詢問，南投縣警察局下午坦承，求證後，這不是警政署官方、正式宣導圖卡，雖然內容寫得不錯，但為防民眾誤解，已刪除貼文。