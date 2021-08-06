快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

九個一律保護你？ 南投警局誤發假訊息刪文

中央社 / 南投縣6日電

南投縣警局臉書發布一則貼文「警政署建議：九個一律保護你」，內容假借警政署名義，不過卻在幾年前就被查證是「民眾拼湊」，對此，警局坦承誤用非警政署官方圖卡，已刪文。

南投縣政府警察局昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁發布一則貼文「警政署建議：九個一律保護你」，並附註分享給家中長輩、家人、朋友，不料此訊息卻是多年前的錯假資訊，被獨立查證機構、臉書標示為不實資訊並遭模糊遮蔽。

根據MyGoPen網站2017年6月7日查證資料，這並非警政署的防詐宣導，更沒有提供所謂8個（或9個）一律保護您的建議，內容應是民眾看完中國相關單位的防詐要點，加上自己觀點拼湊而成，非警政署官方防詐宣傳，因國情不同，內文有些建議並不適用。

例如，內文提到「接電話不管是誰，只要談到銀行金融卡，一律掛掉」，但當時165防詐專線表示，因國情不同，不需一律掛掉，若談到金融卡，雖可能是詐騙，但查證一下就可辨別；通知中獎不一定詐騙，可提高警覺；算命網站等則不需要刪除，無關詐騙。

截至今天中午，南投縣警察局都未發現這則貼文遭遮蔽為「不實資訊」，經記者詢問，南投縣警察局下午坦承，求證後，這不是警政署官方、正式宣導圖卡，雖然內容寫得不錯，但為防民眾誤解，已刪除貼文。

警察 詐騙

延伸閱讀

魏如萱刪除挺奧運文「裡外不是人」　社群暴氣發火吐露刪文原因

NBA／遭質疑團隊年齡偏老 詹皇發文反擊後刪文

後疫情觀光要復甦 南投產官學合作推深度4日遊

影／南投縣長選舉戰鼓響 南投市長宋懷琳宣布參選

相關新聞

第五起！高雄鳳山再傳路面塌陷 2處相加長90公尺

高雄鳳山區油管路靠中崙國中附近，今天傳出路面2處塌陷，加起來約90公尺長，這已經高雄近來第5起。水利局說，油管路應是連日...

酒駕21次創國內紀錄！ 男出獄路倒又摸女救護員臀被訴

擔任粗工、臨時工的歐姓男子，從2001年迄今先後21次酒駕，去年6月24日出獄後，又繼續犯案，單單是今年間就有11次酒駕...

影／戶所辦離婚 男子脫罩咆哮嗆聲還動手 警上拷逮人

于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當眾發生口角爭執，戶所課長出面勸阻，竟遭于男咆哮嗆聲還動手打人，中和員...

影／驚險指數破表 大石滾上公路小貨車閃避不及撞上

苗栗縣卓蘭鎮台3線公路上午7點多發生落石，一輛小貨車行經時，發現大石從邊坡滾至車道，但已來不及閃避，當場撞上，但駕駛相當...

基金一路死亡車禍！女騎士疑被撞倒地當場斃命

國道三號基金交流道附近基金一路，今天上午發生一起車禍，一名機車女騎士疑被撞倒地，當場死亡，疑似肇事的一輛砂石車往前行駛百...

馬達維修工人卡壽山動物園立坑 平安救出

高雄鼓山區壽山動物園親水公園廣場，今天下午1點多時，傳出一名黃姓男子受困在蓄水池內，警消獲報到場後，花費15分鐘協力將他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。