女賊行竊被發現 竟惱羞持衣架打人

高雄市一名秦姓女子騎機車到大寮區進學路上亂晃，疑似試圖行竊洪姓騎士機車置物箱時，因翻動聲音太大，被洪女發現制止，秦女惱羞成怒持隨身攜帶的一綑衣架追著洪女打，2、3名路人協力攔住秦女並報警，警方到場時秦女還持續咆嘯，被帶回派出所又發現機車也是偷來的，全案依傷害、竊盜等罪嫌送辦。

據了解，秦女（48歲）為彰化人，沒有工作、居無定所，7月21日在屏東竊得機車後，2２日下午4時許在高雄大寮區疑似發現路人洪女機車置物箱沒關好，翻動、試圖偷東西時，被洪女發現制止，秦女突然爆走，竟拿衣架追打洪女，造成洪女雙手多處挫傷，在一旁圍觀的路人見狀趕快拉住秦女。