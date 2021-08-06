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女賊行竊被發現 竟惱羞持衣架打人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名秦姓女子騎機車到大寮區進學路上亂晃，疑似試圖行竊洪姓騎士機車置物箱時，因翻動聲音太大，被洪女發現制止，秦女惱羞成怒持隨身攜帶的一綑衣架追著洪女打，2、3名路人協力攔住秦女並報警，警方到場時秦女還持續咆嘯，被帶回派出所又發現機車也是偷來的，全案依傷害、竊盜等罪嫌送辦。

據了解，秦女（48歲）為彰化人，沒有工作、居無定所，7月21日在屏東竊得機車後，2２日下午4時許在高雄大寮區疑似發現路人洪女機車置物箱沒關好，翻動、試圖偷東西時，被洪女發現制止，秦女突然爆走，竟拿衣架追打洪女，造成洪女雙手多處挫傷，在一旁圍觀的路人見狀趕快拉住秦女。

林園警分局警方獲報到場，秦女還持續怒罵洪女，到派出所才終於冷靜下來，員警追查秦女如何到事發現場時，意外發現秦女騎的機車也是偷來的，詢後全案依傷害、竊盜罪嫌移送法辦，並通知機車原車主到派出所認領，檢方訊後無保請回。

高雄市一名秦姓女子（右一）疑偷竊機車置物箱內物品時，被洪姓車主發現，秦女惱羞成怒追打洪女，被路人攔下。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名秦姓女子（右一）疑偷竊機車置物箱內物品時，被洪姓車主發現，秦女惱羞成怒追打洪女，被路人攔下。記者陳玫伶／翻攝

竊盜 屏東

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