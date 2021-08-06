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影／戶所辦離婚 男子脫罩咆哮嗆聲還動手 警上拷逮人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當眾發生口角爭執，戶所課長出面勸阻，竟遭于男咆哮嗆聲還動手打人，中和員警獲報到場依現行犯當場逮捕上拷逮人。警詢後依妨害公務、傷害、公然侮辱及恐嚇罪嫌移送法辦。

新北市于姓男子（39歲）今天上午9時許與妻子廖姓女子（41歲）到中和區南山路戶政事務所辦離婚，因現場與妻子發生爭吵聲音太大，無法順利辦理手續，又未依規定將口罩戴好。

因于男與妻子二人在現場爭吵咆嘯，戶政所行政課長郭姓男子（40歲）見狀出面勸導希望二人音量放低，于男疑因心情不好竟當眾出言辱罵，甚至出手揮拳打中郭姓課長左臉，又出腳踢中其左側大腿處，造成郭男身體受傷，戶所人員見狀，連忙打電話報警，轄區景安派出所員警迅速趕抵，並依現亍犯當場上拷逮捕。

郭姓課長驗傷後對于男提告傷害、公然侮辱，警詢後依妨害公務、傷害、公然侮辱及恐嚇罪嫌移送偵辦；未依規定配戴口罩部分，另案通報移請新北市衛生局裁罰。

于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當場發生口角爭執，戶所課長出面勸阻竟遭于咆哮嗆聲還動手打人，員警獲報到場上拷逮人。記者王長鼎／翻攝
于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當場發生口角爭執，戶所課長出面勸阻竟遭于咆哮嗆聲還動手打人，員警獲報到場上拷逮人。記者王長鼎／翻攝
于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當場發生口角爭執，戶所課長出面勸阻竟遭于咆哮嗆聲還動手打人，員警獲報到場上拷逮人。記者王長鼎／翻攝
于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當場發生口角爭執，戶所課長出面勸阻竟遭于咆哮嗆聲還動手打人，員警獲報到場上拷逮人。記者王長鼎／翻攝
于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當場發生口角爭執，戶所課長出面勸阻竟遭于咆哮嗆聲還動手打人，員警獲報到場上拷逮人。記者王長鼎／翻攝
于姓男子今天到中和戶政事務所辦離婚，于男疑因與妻子當場發生口角爭執，戶所課長出面勸阻竟遭于咆哮嗆聲還動手打人，員警獲報到場上拷逮人。記者王長鼎／翻攝

公然侮辱 妨害公務

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