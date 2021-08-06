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第五起！高雄鳳山再傳路面塌陷 2處相加長90公尺
高雄鳳山區油管路靠中崙國中附近，今天傳出路面2處塌陷，加起來約90公尺長，這已經高雄近來第5起。水利局說，油管路應是連日強降雨，導致護岸基礎掏空，填土流失才讓路面開裂。
據了解，油管路今天上午10點多時傳出塌陷，一處約再民宅前約長10公尺，另一處則再凱旋橋到中崙國中後方約長80公尺。
除了今天油管路傳塌陷外，鳳山區勝利路、前鎮區凱旋夜市附近、鳳山區五甲二路、前鎮區一心二路等第都有傳出塌陷事故。
市府水利局說，受損道路主要供防汛搶險使用，道路及護岸因受到連日強降雨等天災影響，導致護岸基礎掏空、伸縮縫加大、後方背填土流失，造成下陷、AC路面開裂。
目前水利局除已調派大型機具進場先行打設鋼板樁，減緩側向土壓力，避免災情擴大。
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