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大雨狂下樹倒擋路中央 中市警濕身移樹恢復通行

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

盧碧颱風減弱為熱帶低氣壓，依舊為台灣帶來大量雨勢，台中持續降下大雨，警方巡邏大坑山區，發現清水巷路樹倒塌，橫越整個道路，擔心影響後方車流，員警下車冒雨將路樹搬移到道路旁，全身溼透，後方行經車輛民眾比起大拇指，向警方致意。

台中市北屯區清水巷位於大坑山區，入住居民不少，本周日(1日)山區降雨未歇，台中市警察局交通警察大隊一中隊員警洪裕隆、黃志坤巡經大坑山區清水巷，一棵路樹傾倒在路中，幾乎佔據整個車道，影響行車安全。

當時降雨不斷，警方下車設置交通錐警示，在通報道路管理單位尚未到場前，將傾倒路樹暫移到路旁，並清掃散落的土石及樹枝，避免後方經過的人車受損傷。警方邊指揮交通警戒，後方行經車輛民眾紛紛點頭，或比起大拇指向警方示意，表達感謝。

由於盧碧颱風外圍環流帶來豐沛雨量，台中市警局交大指出，雨天視線不佳，用路人開車務必提高警覺，注意路況，並呼籲民眾發現因強降雨發生各類災情，或任何影響道路安全情事，可立即聯繫相關單位移除，以保障生命、財產的安全。

台中市警察局交通警察大隊巡邏大坑山區，發現清水巷路樹倒塌，橫越整個道路，擔心影響後方車流，員警下車冒雨將路樹搬移路旁，全身溼透。圖／台中市警察局交通警察大隊提供
台中市警察局交通警察大隊巡邏大坑山區，發現清水巷路樹倒塌，橫越整個道路，擔心影響後方車流，員警下車冒雨將路樹搬移路旁，全身溼透。圖／台中市警察局交通警察大隊提供

路樹 盧碧颱風 台中市

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