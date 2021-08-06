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海巡巡護九號小艇南沙護漁沉沒 3海巡幸僅輕傷

聯合報 / 記者林保光邱奕能／即時報導

據消息傳出，海巡署艦隊分署「巡護九號」最近出海到南沙海域護漁，7月28日在太平島沿海下小艇載送人員登島後，再折返巡護九號等待吊掛上船，不料因海象差，風浪過大，小艇進水嚴重傾斜，艇上3名海巡員落水輕傷，經救上巡護船，已無大礙。艦隊分署今天證實，小艇在拖救過程中沈沒。

據了解，巡護九號7月出海到南沙海域護漁，7月下旬，台灣東部太平洋有烟花颱風、在海南島也有查帕卡颱風轉向，南沙海域海象極差，7月28日巡護九號到太平島沿岸，冒著風浪放下小艇，載員登上太平島後，小艇上3名海巡員原艇折返巡護九號時出意外。

巡護九號小艇折返，準備吊掛上巡護船，卻因受風浪過大影響，小艇進水嚴重，逐漸下沈，小艇上3名海巡員落水，後來經救回巡護九號。

巡護九號聯繫太平島駐軍，駕艇趕去試著要將進水嚴重的小艇拖到島上，可是，據消息指出，由於風浪太大，無法帶上小艇，小艇因此沉沒。海巡署今天證實小艇已經沉沒，3名海巡人員僅受輕傷。

「巡護九號」這次航程，是在7月24日自高雄港出海，到南沙海域執行「碧海專案」，小艇沈沒後，巡護九號已在8月4日返抵高雄港。

海巡署巡護九號小艇7月28日在南沙太平島沈沒。圖為巡護九號。記者林保光／翻攝
海巡署巡護九號小艇7月28日在南沙太平島沈沒。圖為巡護九號。記者林保光／翻攝
海巡署巡護九號小艇7月28日在南沙太平島沈沒。圖為巡護九號小艇2018年護漁期間照片。記者林保光／翻攝
海巡署巡護九號小艇7月28日在南沙太平島沈沒。圖為巡護九號小艇2018年護漁期間照片。記者林保光／翻攝
海巡署巡護九號小艇7月28日在南沙太平島沈沒。圖為巡護九號小艇2018年護漁期間照片。記者林保光／翻攝
海巡署巡護九號小艇7月28日在南沙太平島沈沒。圖為巡護九號小艇2018年護漁期間照片。記者林保光／翻攝

海巡署 太平島 烟花颱風

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