酒駕21次創國內紀錄 ! 男出獄路倒又摸女救護員臀被訴

歐姓臨時工男子涉嫌撫摸女救護員臀部，以及4次酒駕，今天被中檢起訴，而歐男從2001年迄今先後21次酒駕，堪稱創國內酒駕次數紀錄，很難有人能超越。圖／本報資料照 擔任粗工、臨時工的歐姓男子，從2001年迄今先後21次酒駕，去年6月24日出獄後，又繼續犯案，單單是今年間就有11次酒駕，其中7次已被判處6至10月不等徒刑，歐男今年5月間因公共危險等罪入獄，台中地檢署查出歐男去年底路倒在救護車上，涉嫌撫摸女救護員臀部，以及4次酒駕，今天依公共危險及性騷擾等罪將他起訴。而歐男先後21次酒駕，堪稱創國內酒駕次數紀錄，很難有人能超越。

中檢查出，歐男（44歲）20年前犯第一、二次酒駕，僅罰銀元1萬元，第三次即判有期徒刑，他平時以打零工為業，但也有多欠竊盜及偽造文書等前科，多次進出監獄，但最多的是酒駕公共危險，迄今酒駕共有21次。

檢審查出，歐男前因前因不能安全駕駛的公共危險案件，經台中地院定應執行有期徒刑2 年1 月（下稱前案），另因不能安全駕駛之公共危險、偽造文書等案件，定應執行有期徒刑2 年4 月（下稱後案），兩案接續執行，前案於2018年8月5日執行完畢後，後案接續自2018年8 月6 日起執行至2010年6月5 日縮短刑期假釋後，另因罰金易服勞役而於2010年6 月24日出獄。

未料，歐男今年初又接連多次酒駕，先後犯下11次酒駕，其中7次一審已判刑，法官審酌他於5年內再犯酒駕為累犯，明知酒後駕車為違反行為，仍於飲用酒精後普通重型機車上路，危害參與道路交通之公眾人車往來的生命、身體、安全，漠視國家法令，分別判處6至10月有期徒刑。

歐男於今年5月間，因犯公共危險、竊盜被判刑定讞，再度入獄服刑，台中地檢署又查出他於去年11月5日晚間，因酒後路倒搭消防局救護車，在救護車行駛中市東區自由路段時，他利用女救護員為他解開擔架床上的固定帶時，伸手摸女救護員的臀部，性騷擾女救護員。

此外，歐男於今年2月2日晚間，在中華路小吃攤飲用蒜頭酒11杯後，騎機車行經練武路撞上彭男的機車，致彭男受傷，歐肇事逃逸。3月12日，歐在西屯區惠民路，飲用大鵰人參酒3罐後，騎機車行經台灣大道被警查獲。3月22日，歐在中華路便利商店店飲用酒後，騎機車返家途中被警查獲。3月24日，歐在東區和平街飲酒後，騎機車在健行路被警查獲。