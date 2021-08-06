快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧碧颱風可能造成大量漂流木 小心撿拾觸法、重罰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

盧碧颱風水氣豐沛，中部山區連日大雨不斷，豪雨可能造成山區崩塌，出現大量漂流木，南投林區管理處提醒民眾，切勿任意撿拾，不僅違反森林法可處1年以上7年以下徒刑，最重還會併科20倍罰金。

南投林管處表示，台灣山脈地勢陡峭、水流湍急，盧碧颱風沒有經過台灣，但外圍環流引進豐沛水氣，這兩天南投山區出現豪雨，造成山區林石崩塌，導致林木可能沖刷至河川、水庫、海岸成為漂流木。

過去有民眾颱風過後撿拾漂流木，違反森林法遭判刑、重罰。為了避免民眾觸法，林管處提醒，颱風警報解除後，會與縣政府就河川漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運，經集運後不具標售價值漂流木，才會公告開放自由撿拾。

漂流木是屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾，為民眾生命安全著想，提醒民眾不要冒險進入河川行水區域撿拾相當危險，森林法第50條及52條規定，竊取漂流木，處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。若撿拾紅檜、扁柏、肖楠、台灣杉、香杉、紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等珍貴樹種，加重刑責二分之一，併科10倍以上20倍以下罰金。

漁民打撈海上漂流木，進港後應由海巡機關通知林管處判識，如果木材烙有國有記號，由林管處或縣政府運回集中保管，給予打撈者林產物價金之十分之一做為報酬；烙私有記號或無法判定權屬者，則依拾得遺失物規定，由縣政府公告招領。

盧碧颱風造成南投山區大雨，可能出現大量漂流木，林管處提醒漂流木都是國有財產，任意撿拾違反森林法除了刑責外還會重罰。圖／南投林管處提供
盧碧颱風造成南投山區大雨，可能出現大量漂流木，林管處提醒漂流木都是國有財產，任意撿拾違反森林法除了刑責外還會重罰。圖／南投林管處提供
盧碧颱風造成南投山區大雨，可能出現大量漂流木，林管處提醒漂流木都是國有財產，任意撿拾違反森林法除了刑責外還會重罰。圖／南投林管處提供
盧碧颱風造成南投山區大雨，可能出現大量漂流木，林管處提醒漂流木都是國有財產，任意撿拾違反森林法除了刑責外還會重罰。圖／南投林管處提供
盧碧颱風造成南投山區大雨，可能出現大量漂流木，林管處提醒漂流木都是國有財產，任意撿拾違反森林法除了刑責外還會重罰。圖／南投林管處提供
盧碧颱風造成南投山區大雨，可能出現大量漂流木，林管處提醒漂流木都是國有財產，任意撿拾違反森林法除了刑責外還會重罰。圖／南投林管處提供

漂流木 盧碧颱風 豪雨

延伸閱讀

國有林木流到海上 漁民打撈可領報酬

盧碧颱風環流水氣飽 澎湖風狂雨急

8旬老夫婦上山養雞遇豪雨路崩受困 警冒雨徒步上山找人

豪大雨狂襲！嚴防盧碧颱風「回馬槍」 西南風挾致災雨

相關新聞

酒駕21次創國內紀錄 ! 男出獄路倒又摸女救護員臀被訴

擔任粗工、臨時工的歐姓男子，從2001年迄今先後21次酒駕，去年6月24日出獄後，又繼續犯案，單單是今年間就有11次酒駕...

驚險指數破表 大石滾上公路小貨車閃避不及撞上

苗栗縣卓蘭鎮台3線公路上午7點多發生落石，一輛小貨車行經時，發現大石從邊坡滾至車道，但已來不及閃避，當場撞上，但駕駛相當...

遭逼車竟半夜前往開槍恐嚇 卻找錯對象開槍判重刑

台中市民劉男去年駕車行經大雅區時，自認遭白色自小客車逼車，一路尾隨該車，見該車停在徐男所住大雅區住處前，劉即駕車離去，隔...

基金一路死亡車禍！女騎士疑被撞倒地當場斃命

國道三號基金交流道附近基金一路，今天上午發生一起車禍，一名機車女騎士疑被撞倒地，當場死亡，疑似肇事的一輛砂石車往前行駛百...

85大樓男女疑開毒趴 日租套房業者遭查辦

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日降為二級警戒後，高雄市政府為防止群聚感染，嚴禁在汽車旅館或相關旅宿業辦轟趴，高雄市警方...

盧碧颱風可能造成大量漂流木 小心撿拾觸法、重罰

盧碧颱風水氣豐沛，中部山區連日大雨不斷，豪雨可能造成山區崩塌，出現大量漂流木，南投林區管理處提醒民眾，切勿任意撿拾，不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。