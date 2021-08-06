盧碧颱風可能造成大量漂流木 小心撿拾觸法、重罰

盧碧颱風水氣豐沛，中部山區連日大雨不斷，豪雨可能造成山區崩塌，出現大量漂流木，南投林區管理處提醒民眾，切勿任意撿拾，不僅違反森林法可處1年以上7年以下徒刑，最重還會併科20倍罰金。

南投林管處表示，台灣山脈地勢陡峭、水流湍急，盧碧颱風沒有經過台灣，但外圍環流引進豐沛水氣，這兩天南投山區出現豪雨，造成山區林石崩塌，導致林木可能沖刷至河川、水庫、海岸成為漂流木。

過去有民眾颱風過後撿拾漂流木，違反森林法遭判刑、重罰。為了避免民眾觸法，林管處提醒，颱風警報解除後，會與縣政府就河川漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運，經集運後不具標售價值漂流木，才會公告開放自由撿拾。

漂流木是屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾，為民眾生命安全著想，提醒民眾不要冒險進入河川行水區域撿拾相當危險，森林法第50條及52條規定，竊取漂流木，處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。若撿拾紅檜、扁柏、肖楠、台灣杉、香杉、紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等珍貴樹種，加重刑責二分之一，併科10倍以上20倍以下罰金。