高報酬投資要謹慎 內湖警成功攔阻462萬元遭詐
三級警戒期間，許多民眾因疫情影響收入銳減，詐騙集團動起歪腦筋，打著「高報酬投資」之名行詐騙之實，吸引民眾拿高額積蓄投資。台北市內湖分局發現，自5月防疫升三級至今，詐騙手法前3名是：解除分期付款、假網拍、假投資詐欺。
內湖分局又統計，三級警戒期間，內湖轄內成功攔阻詐騙匯款共有12件，攔阻金額高達462萬元，這期間有國泰世華、中國信託、台灣企銀、兆豐銀行、華南銀行、聯邦銀行等金融機構，幫忙民眾保住積蓄。
內湖分局指出，警方會頻繁跟轄內金融機構互動，並宣導詐團詐騙手法，感謝他們能共同打擊犯罪，落實「臨櫃關懷客戶提問機制」，詢問民眾提匯款原因，發現有異便向民眾說明「可能遭詐」，並同步通報警方到場釐清。
內湖分局表示，除了金融機構巡邏之外，警方已增強詐欺查緝力度，打擊不法犯罪。另提醒民眾，若接到不正常來電，不要慌張，請立刻撥打165防詐騙專線或打110報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言