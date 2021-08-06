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高報酬投資要謹慎 內湖警成功攔阻462萬元遭詐

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

三級警戒期間，許多民眾因疫情影響收入銳減，詐騙集團動起歪腦筋，打著「高報酬投資」之名行詐騙之實，吸引民眾拿高額積蓄投資。台北市內湖分局發現，自5月防疫升三級至今，詐騙手法前3名是：解除分期付款、假網拍、假投資詐欺

內湖分局又統計，三級警戒期間，內湖轄內成功攔阻詐騙匯款共有12件，攔阻金額高達462萬元，這期間有國泰世華、中國信託、台灣企銀、兆豐銀行、華南銀行、聯邦銀行等金融機構，幫忙民眾保住積蓄。

內湖分局指出，警方會頻繁跟轄內金融機構互動，並宣導詐團詐騙手法，感謝他們能共同打擊犯罪，落實「臨櫃關懷客戶提問機制」，詢問民眾提匯款原因，發現有異便向民眾說明「可能遭詐」，並同步通報警方到場釐清。

內湖分局表示，除了金融機構巡邏之外，警方已增強詐欺查緝力度，打擊不法犯罪。另提醒民眾，若接到不正常來電，不要慌張，請立刻撥打165防詐騙專線或打110報案。

內湖分局警員與金融機構行員，攜手攔阻民眾遭受詐騙，成功保住他的積蓄。記者翁至成／翻攝
內湖分局警員與金融機構行員，攜手攔阻民眾遭受詐騙，成功保住他的積蓄。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 詐欺 三級警戒

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