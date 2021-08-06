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驚險指數破表 大石滾上公路小貨車閃避不及撞上

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣卓蘭鎮台3線公路上午7點多發生落石，一輛小貨車行經時，發現大石從邊坡滾至車道，但已來不及閃避，當場撞上，但駕駛相當幸運並未受傷，警方處理時直呼「驚險指數破表」。

大湖警分局表示，今天上午7時20分許，大湖警方接獲民眾報案，稱苗栗縣卓蘭鎮台3線146公里處有「車輛被落石砸到，無人受傷」，警方到場處理了解，這名自小貨車駕駛欲前往大湖鄉新開村採收高接梨，路旁邊坡突然滾下落石，因事發突然駕駛剎車不及直接撞上，事後直呼：「根本煞不住」，這起事故所幸僅車輛前保險桿毀損，並沒有人員受傷，警方依交通事故相關規定辦理，並協助將現場落石排除，避免後方車輛再撞上，事故發生過程可說「驚嚇指數破表」。

警方指出，大湖警分局盤點近期轄區內曾經發生過土石坍方的路段，分別是獅潭鄉台三線118公里處、大湖鄉苗62線與苗62-2線口、泰安鄉苗62線5.9公里處，提醒用路人行經上述路段特別注意安全，大雨過後容易有土石崩落呼籲小心駕駛。

大石滾到車道，小貨車閃避不及撞上，幸好僅保險槓受損。圖/大湖警分局提供
大石滾到車道，小貨車閃避不及撞上，幸好僅保險槓受損。圖/大湖警分局提供
大石滾到車道，小貨車閃避不及撞上，幸好僅保險槓受損。圖/大湖警分局提供
大石滾到車道，小貨車閃避不及撞上，幸好僅保險槓受損。圖/大湖警分局提供
大石滾到車道，小貨車閃避不及撞上，幸好僅保險槓受損。圖/大湖警分局提供
大石滾到車道，小貨車閃避不及撞上，幸好僅保險槓受損。圖/大湖警分局提供

落石 苗栗縣

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