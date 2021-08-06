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基金一路死亡車禍！女騎士疑被撞倒地當場斃命

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

國道三號基金交流道附近基金一路，今天上午發生一起車禍，一名機車女騎士疑被撞倒地，當場死亡，疑似肇事的一輛砂石車往前行駛百餘公尺後停下，他說，並沒有感覺有撞到，行駛在他後方還有一輛計程車但已離去，警方已到場採證，報請檢方相驗釐清車禍發生原因及責任歸屬。

今天上午近11時，基金一路靠國道三號基金交流道附近，有一輛機車倒地，駕駛是一名女騎士，當場明顯死亡，警方獲報到場拉起封鎖線。事故現場前方百餘公尺處，有一輛砂石車緊急停下。

砂石車駕駛表示，他並沒有感覺有撞到人，車子也沒有明顯撞痕，他因為從後照鏡看到有人倒在地上，馬上就停車了解發生什麼狀況，他指行駛在他後方還有一輛計程車但已離去，到底車禍如何發生，他也不清楚。

警方到場初看並未發現砂石車有明顯撞痕，目前通知鑑識小組到場採證釐清。砂石車駕駛酒測值為零。警方目前正在追查女騎士身分尋找家人到場處理。

據附近店家說，有聽到疑似「匡啷、匡啷」的聲響，但不是那種「砰」的一聲，跑出去看時，砂石車已停在前方百餘公尺遠處的地方。

女騎士遭撞當場斃命，疑肇事砂石車急停。記者游明煌／攝影
女騎士遭撞當場斃命，疑肇事砂石車急停。記者游明煌／攝影
女騎士遭撞當場斃命，疑肇事砂石車急停。記者游明煌／攝影
女騎士遭撞當場斃命，疑肇事砂石車急停。記者游明煌／攝影
女騎士遭撞當場斃命，疑肇事砂石車急停：還有1輛計程車。記者游明煌／攝影
女騎士遭撞當場斃命，疑肇事砂石車急停：還有1輛計程車。記者游明煌／攝影

砂石 車禍 計程車

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