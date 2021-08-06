見前女友手機是現任男友傳訊過來 男子衝動性侵

新北市鄭姓男子涉嫌看見前女友手機有現任男友傳來的訊息，擅自回覆「她跟我仍是情侶關係」，再性侵前女友；前女友告訴母親及現任男友此事並報警，士林地檢署偵結，根據鄭男道歉對話紀錄、前女友驗傷單、DNA鑑定書，依強制性交罪將鄭起訴。

前女友遭鄭侵害後，到馬偕醫院驗傷，採驗私處DNA發現與鄭男DNA吻合。

起訴指出，鄭2020年11月12日早上8點半，在住家看見前女友手機有訊息，強搶手機發現是前女友的現任男友來訊，竟擅自回覆「她跟我仍是維持關係」，再違反前女友意願強制性交，還毆打前女友臉部。