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見前女友手機是現任男友傳訊過來 男子衝動性侵

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

新北市鄭姓男子涉嫌看見前女友手機有現任男友傳來的訊息，擅自回覆「她跟我仍是情侶關係」，再性侵前女友；前女友告訴母親及現任男友此事並報警，士林地檢署偵結，根據鄭男道歉對話紀錄、前女友驗傷單、DNA鑑定書，依強制性交罪將鄭起訴。

前女友遭鄭侵害後，到馬偕醫院驗傷，採驗私處DNA發現與鄭男DNA吻合。

起訴指出，鄭2020年11月12日早上8點半，在住家看見前女友手機有訊息，強搶手機發現是前女友的現任男友來訊，竟擅自回覆「她跟我仍是維持關係」，再違反前女友意願強制性交，還毆打前女友臉部。

鄭事後向前女友道歉。前女友告訴母親、現任男友並報警，也到醫院驗傷，士林地檢署根據DNA鑑定書、驗傷單、道歉對話紀錄，依強制性交罪將鄭男起訴。

士林地檢署根據鄭男道歉對話紀錄、前女友驗傷單、DNA鑑定書，將鄭起訴。圖／報系資料照
士林地檢署根據鄭男道歉對話紀錄、前女友驗傷單、DNA鑑定書，將鄭起訴。圖／報系資料照

DNA 情侶

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