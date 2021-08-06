85大樓男女疑開毒趴 日租套房業者遭查辦

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日降為二級警戒後，高雄市政府為防止群聚感染，嚴禁在汽車旅館或相關旅宿業辦轟趴，高雄市警方在85大樓的日租套房，查獲3名男女疑群聚開毒趴，以民宿業者未落實通報，也將業者依違反觀光發展條例，函由高雄市政府觀光局裁罰。

防疫降級但並未解封，高雄警方自7月29日也配合觀光局執行「續零專案」，針對防疫警戒放寬的營業場所，稽查汽車旅館等旅宿業的營業狀況，如發現「非必要群聚」或辦毒趴， 依違反觀光發展條例、 毒品危害防制條例裁罰，最重者可視為「損害國家利益、妨害善良風俗」，由觀光局依發展觀光條例，裁處定期停止全部或部分營業，或者廢止營業執照或登記證。

高雄市警苓雅分局前天據報苓雅區自強三路85大樓的日租套房，有1房間相當吵雜，且不斷飄出像吸食毒品的異味，立即前往稽查，發現劉姓（40歲）、許姓（30歲）2男子及黃姓女子（24歲）涉嫌吸食毒品。

據了解，警方敲門表示身分，應門的黃姓女子向警方表示，房間是許向朋友承租，許表示他只是在抽菸，並沒有做不法的事，但眼尖的員警發現桌上有可疑的殘渣粉末，像使用過後的毒品咖啡包殘渣，3人啞口無言，警方當場檢驗咖啡包，驗出呈二級毒品安非他命陽性反應，逮捕3人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。