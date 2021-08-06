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台中天雨怵目車禍！1貨櫃車「騎」上分隔島、貨櫃分離

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市今天受颱風外圍環流影響，雨勢不小。台中市烏日區中山路一段在今天清晨6時29分發生載送蔬菜的冷藏貨櫃車疑因天雨路滑，自撞中央分隔島，由於撞擊力道大，整輛車逆向「騎」上分隔島，路樹殘枝散落一地，被撞冷藏貨櫃也與車身分離，現場怵目驚心，現場也因這場車禍塞車，後經警方疏導恢復。民眾對於「回頭車」車禍熱議，也擔心駕駛的安危。

台中市警局烏日交通分隊長曾明欽說明，今天上午6時29分，37歲許姓司機駕駛小貨車沿烏日區中山路一段往市區方向行駛，疑因天雨路滑自撞路中分隔島，導致小腿骨折受傷，送中山醫院急救，目前無生命大礙。

烏日分局呼籲，用路人近日連續大雨導致路面濕滑，開車上路務必減速慢行並遵守相關交通規則，以避免類似情形再次發生。

台中市烏日區今天清晨發生載送蔬菜的冷藏貨櫃車疑因天雨路滑自撞中央分隔島，貨櫃分離，路樹殘枝滿地。圖／讀者提供
台中市烏日區今天清晨發生載送蔬菜的冷藏貨櫃車疑因天雨路滑自撞中央分隔島，貨櫃分離，路樹殘枝滿地。圖／讀者提供
台中市烏日區今天清晨發生載送蔬菜的冷藏貨櫃車疑因天雨路滑自撞中央分隔島，貨櫃分離（紅圈處），路樹殘枝滿地。圖／讀者提供
台中市烏日區今天清晨發生載送蔬菜的冷藏貨櫃車疑因天雨路滑自撞中央分隔島，貨櫃分離（紅圈處），路樹殘枝滿地。圖／讀者提供

台中市 車禍 塞車

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