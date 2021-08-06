台中天雨怵目車禍！1貨櫃車「騎」上分隔島、貨櫃分離

台中市今天受颱風外圍環流影響，雨勢不小。台中市烏日區中山路一段在今天清晨6時29分發生載送蔬菜的冷藏貨櫃車疑因天雨路滑，自撞中央分隔島，由於撞擊力道大，整輛車逆向「騎」上分隔島，路樹殘枝散落一地，被撞冷藏貨櫃也與車身分離，現場怵目驚心，現場也因這場車禍塞車，後經警方疏導恢復。民眾對於「回頭車」車禍熱議，也擔心駕駛的安危。

台中市警局烏日交通分隊長曾明欽說明，今天上午6時29分，37歲許姓司機駕駛小貨車沿烏日區中山路一段往市區方向行駛，疑因天雨路滑自撞路中分隔島，導致小腿骨折受傷，送中山醫院急救，目前無生命大礙。