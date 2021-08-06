影／10萌娃說愛 爸爸波麗士表情包：緊張、傻笑、驚呆

後天就是父親節，台中市警局第四分局邀請10位萌娃錄下對「警察爸爸」想說的話，無預警拿給員警觀看，警察爸爸臉部表情從驚嚇「怎麼是我兒子」，轉為父愛傻笑，滿滿表情包，眼神溫柔看著子女說出的童言童語，有人看後感動說，這是讓他最驚喜的父親節禮物。

警察這份工作24小時不曾間斷，很多警察爸爸們，有時天還未亮，小孩還在睡夢中，就必須外出執勤；下班返家時小孩早已熟睡，在家陪伴子女的時間相對較少，常常感慨錯過小孩的成長時刻。

台中市警察局第四分局在父親節前夕秘密籌畫，為彌補這些遺憾，也讓長時間在外工作的警察爸爸們有個特別的父親節禮物，在警察爸爸不知情的前提下，秘密錄製子女的感謝話語。

影片邀請10位萌娃，詢問「爸爸上班在幹嘛？」其中，保民組巡官陳家儂的兒子第一時間回答，「不知道」，讓陳瞬間心碎，再問一次，萌娃才俏皮說出「警察」，陳原本緊張的神情瞬間嶄露笑顏，全被記錄下來。

大墩所副所長蔡明松的兒子童言說，最喜歡跟爸爸玩「警察抓小偷」遊戲，而且對著鏡頭大聲回答，「我是(當)警察」，宣告在家他最大的模樣，煞是可愛。

其中，保安民防組組長蕭景徽則晉升阿公，因為子女忙於工作，一有空帶孫成為他最大的休閒，聽見孫子奶音說出：「阿公我愛你」時，笑得合不攏嘴，開心地表示，一定會好好保存這部影片，等小孫子長大懂事時，播放給他們看，又是另外一種感動幸福，疼孫之意不在話下。