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女遭控猛求歡 醉男拒絕還持木條痛毆她左眼近乎失明
桃園黃姓男子經營宮廟，他稱深夜酒醉回家被女友猛求歡，自己拒絕對方仍糾纏就暴怒痛毆，打到對方滿頭是血，但女子反駁雙方僅是朋友，黃無故拿木條重擊她後腦，導致左眼幾近失明，由於現場無監視器、無人目擊，檢方認為黃坦承下重手，偵結依傷害致重傷罪嫌起訴他。
檢警調查，黃男（32歲）去年9月深夜12點多，和女子在住家內因故起口角，黃酒醉情緒衝動痛毆對方一頓、猛力拉扯頭髮，疑似還拿木條重擊女子後腦，因衝擊力道強大引發她視網膜出血、水腫，經醫院治療後仍確定無法恢復，左眼視力剩不到0.1近乎失明。
據了解，黃男犯後坦承毆打女子，但辯稱當時喝得很醉，且彼此是男女朋友關係，回家時對方猛求歡但自己不想做，又覺得她不斷糾纏才失控下重手，酒醒後才驚覺女子滿頭是血，事後也覺得相當懊悔。
但女子證稱，和黃只是朋友關係，因對方開宮廟經介紹到他那邊拜拜、入住，當晚黃酒醉回來，沒理由就朝她施暴，過程中疑似被黃拿椅子的木條重擊後腦，整個人一度昏迷，醒來發覺頭臉都是傷。
女子還說，黃當時像是被附身一樣，她曾對著他大喊「你再打就沒人性」，結果黃一聽到這句話隨即愣住停止攻擊，但自己就醫後左眼仍嚴重受損。
檢方認為，針對黃毆打女子部分，黃坦承客觀事實，與女子證述經過大致相符，也有醫院驗傷、診斷可佐證，認定黃犯嫌明確，偵結依傷害致重傷罪嫌起訴他。
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