機車踏墊有不明紙袋「急報警」打開才知道是個驚喜

高雄一名39歲吳姓男子昨天下午發現住家車庫的機車腳踏墊，遭人放置一個米色紙袋，由於紙袋裝的物品內容不明，擔憂遭詐，便向警方求助。員警獲報到場，層層撕下紙袋外包裝，並發現內部物品是一個國際精品的皮夾，內層留有「祝你生日快樂」的紙條，才知是友人送的生日驚喜，同時也化解這場烏龍事件。

據了解，吳男昨天下午發現，停在住家車庫的機車腳踏墊上，遭人放置一個米色紙袋，由於該紙袋被報紙層層包住無法識別，即使詢問家人，也不知道這紙袋從何而來，吳擔憂恐是不明詐騙包裹，擔心被指控「侵占」，便報警求助。

警方獲報後，得知吳男平時生活正常，並沒有與他人結怨，排除各種犯罪可能後；便由員警戴上手套小心翼翼地將袋內物品取出，並一層一層將外包裝的報紙撕下，過程中，一度引起鄰居圍觀，誤以為是警方拆爆裂物。

直到拆除外包裝，裡面露出一個約書本大小的長方形硬殼紙盒，盒內疑似裝有物品，並由員警拿美工刀將封緘處的貼紙劃開，取出一個MK國際精品包的黑色牛皮短夾。