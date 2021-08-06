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機車踏墊有不明紙袋「急報警」打開才知道是個驚喜

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名39歲吳姓男子昨天下午發現住家車庫的機車腳踏墊，遭人放置一個米色紙袋，由於紙袋裝的物品內容不明，擔憂遭詐，便向警方求助。員警獲報到場，層層撕下紙袋外包裝，並發現內部物品是一個國際精品的皮夾，內層留有「祝你生日快樂」的紙條，才知是友人送的生日驚喜，同時也化解這場烏龍事件。

據了解，吳男昨天下午發現，停在住家車庫的機車腳踏墊上，遭人放置一個米色紙袋，由於該紙袋被報紙層層包住無法識別，即使詢問家人，也不知道這紙袋從何而來，吳擔憂恐是不明詐騙包裹，擔心被指控「侵占」，便報警求助。

警方獲報後，得知吳男平時生活正常，並沒有與他人結怨，排除各種犯罪可能後；便由員警戴上手套小心翼翼地將袋內物品取出，並一層一層將外包裝的報紙撕下，過程中，一度引起鄰居圍觀，誤以為是警方拆爆裂物。

直到拆除外包裝，裡面露出一個約書本大小的長方形硬殼紙盒，盒內疑似裝有物品，並由員警拿美工刀將封緘處的貼紙劃開，取出一個MK國際精品包的黑色牛皮短夾。

經過員警翻查，在錢包鈔票夾層發現一張寫著「祝你生日快樂」的紙條，才知道是有友人給他的生日禮物。得知不明紙袋的來源後，才讓所有人都鬆了一口氣，也化解這場烏龍事件。

岡山警分局彌陀派出所員警獲報到場，查明不明包裹來源，才讓吳男家人鬆了一口氣。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局彌陀派出所員警獲報到場，查明不明包裹來源，才讓吳男家人鬆了一口氣。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名39歲吳姓男子機車腳踏墊，遭人放置一個米色紙袋，擔心遭詐報警，經查發現是友人送他的生日禮物。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名39歲吳姓男子機車腳踏墊，遭人放置一個米色紙袋，擔心遭詐報警，經查發現是友人送他的生日禮物。記者陳弘逸／翻攝

詐騙

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