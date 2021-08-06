兄妹給同為警察的父親驚喜 父子女派出所歡度父親節

父親節將至，但因警察工作需要輪班的性質，不是每個警察爸爸都能和家人相聚慶祝；屏東縣警局東港警分局長林文煜得知，東港分局新園分駐所警員方盈達的兒子方伯恩和女兒方思涵，分別在東港分局交通小隊和枋寮分局石光派出所擔任警員，今天安排兄妹倆帶著祝福蛋糕到分駐所為父親提前慶祝，同時感謝父親廿多年來的辛苦及付出。

方伯恩和方思涵兄妹回憶小時候，因爸爸從事警職工作緣故，和家人相處時間不多，成長歷程中少有爸爸的印象，但對爸爸在外辛苦賺錢養家抱著滿滿感恩的心，感謝父親讓他們在求學之路無後顧之憂，並鼓勵他們投身警職，在考取警職前，沒有經濟上壓力、能放手一搏準備國家考試，是兄妹倆最堅強的精神和經濟後盾。

方伯恩說，從小看著爸爸不論節慶假日、不論颳風下雨，都要24小時不分晝夜輪班執勤以維護社會治安，為這個家帶來一份榮譽感，因此決定接棒選擇從事警職，是想將這份維護治安、服務鄉里的榮譽感和成就感延續下去，這比起外在價值，內在價值無法輕易被取代，也是從事警職一路以來謹守在心中的初衷。