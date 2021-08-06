8旬老夫婦上山養雞遇豪雨路崩受困 警冒雨徒步上山找人
台南市玉井區8旬老夫婦日前上山到柳匏仔園山區養雞卻遲未返家，因山區豪雨不斷，家屬急的到新營分局果毅派出所報案，但天雨路滑且視線不佳，鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方、大型樹木及竹林倒塌狀況，員警擔心受困年邁老夫婦發生危險，立即冒雨徒步上山終在產業道路找到茫然不知所措的老夫妻，將人安全脫困帶下山，新營警分局今天表揚警員湯銘輝的辛苦為民服務，但也呼籲天雨路滑不要輕易上山。
警方指出，80歲及73歲的長者老夫婦是住在台南玉井區，平日固定會前往柳營匏仔園山區養雞，但都會在中午前返家，2日兩人照常上山養雞但到下午3點多家人一直聯絡不上，果毅派出所接獲家屬報案後立即通報柳營區公所共同加入協尋。
由於適逢連日豪大雨及午後對流雲系發展旺盛影響，當日下午因山區道路嚴峻錯綜複雜，豪大雨也導致路面濕滑泥濘，員警冒險徒步挺進路況不佳的山區，多方搜尋，下午4點30分許終於在柳營區南106-1線產業道路旁通往匏仔園山頂道路上，找到不知如何下山的老夫婦。
新營警分局長斯儀仙表示，對於警員湯銘輝細心及努力不懈的執勤態度表達肯定及慰勉但也呼籲，天候不佳，民眾不要前往山區，若真不幸迷路或受困時，應該在原地的安全或明顯處等待救援，以免發生危險。
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