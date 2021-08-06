快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

8旬老夫婦上山養雞遇豪雨路崩受困 警冒雨徒步上山找人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市玉井區8旬老夫婦日前上山到柳匏仔園山區養雞卻遲未返家，因山區豪雨不斷，家屬急的到新營分局果毅派出所報案，但天雨路滑且視線不佳，鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方、大型樹木及竹林倒塌狀況，員警擔心受困年邁老夫婦發生危險，立即冒雨徒步上山終在產業道路找到茫然不知所措的老夫妻，將人安全脫困帶下山，新營警分局今天表揚警員湯銘輝的辛苦為民服務，但也呼籲天雨路滑不要輕易上山。

警方指出，80歲及73歲的長者老夫婦是住在台南玉井區，平日固定會前往柳營匏仔園山區養雞，但都會在中午前返家，2日兩人照常上山養雞但到下午3點多家人一直聯絡不上，果毅派出所接獲家屬報案後立即通報柳營區公所共同加入協尋。

由於適逢連日豪大雨及午後對流雲系發展旺盛影響，當日下午因山區道路嚴峻錯綜複雜，豪大雨也導致路面濕滑泥濘，員警冒險徒步挺進路況不佳的山區，多方搜尋，下午4點30分許終於在柳營區南106-1線產業道路旁通往匏仔園山頂道路上，找到不知如何下山的老夫婦。

新營警分局長斯儀仙表示，對於警員湯銘輝細心及努力不懈的執勤態度表達肯定及慰勉但也呼籲，天候不佳，民眾不要前往山區，若真不幸迷路或受困時，應該在原地的安全或明顯處等待救援，以免發生危險。

台南柳營果毅派出所員警上山找到迷路的8旬老夫妻，安全帶下山。記者吳淑玲／翻攝
台南柳營果毅派出所員警上山找到迷路的8旬老夫妻，安全帶下山。記者吳淑玲／翻攝
台南柳營果毅派出所員警上山找到迷路的8旬老夫妻，安全帶下山。記者吳淑玲／翻攝
台南柳營果毅派出所員警上山找到迷路的8旬老夫妻，安全帶下山。記者吳淑玲／翻攝
台南柳營區鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方及大型樹木及竹林倒塌，警方憂心老人家安全上山找人帶下山。記者吳淑玲／翻攝
台南柳營區鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方及大型樹木及竹林倒塌，警方憂心老人家安全上山找人帶下山。記者吳淑玲／翻攝
台南柳營區鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方及大型樹木及竹林倒塌，警方憂心老人家安全上山找人帶下山。記者吳淑玲／翻攝
台南柳營區鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方及大型樹木及竹林倒塌，警方憂心老人家安全上山找人帶下山。記者吳淑玲／翻攝

豪雨

延伸閱讀

豪雨造成台南龍崎18處道路塌損 搶修需經費7500多萬元

豪大雨狂襲！嚴防盧碧颱風「回馬槍」 西南風挾致災雨

防夜間豪雨 高雄山區撤離共計破千人

豪雨災情！台20線台南左鎮段邊坡滑落交通中斷 3小時搶通

相關新聞

雷擊釀災？台中后里木材烤漆工廠火警 火調人員調查中

台中市后里區月湖路一家木材烤漆工廠今日清晨發生火警，消防局派遣大批人車前往救援，消防人員1個多小時後撲滅火勢，所幸無人員...

台南公寓大廈地下室火警毀4機車 不排除人為縱火

台南市佳里區多摩市大樓凌晨4點發生地下室火警，台南市消防局第三大隊第四分隊出動14車31人前往搶救，發現是地下室機車起火...

6天4起！高雄雨後馬路再現坑洞 BMW衰輾爆胎

連日高雄大雨，發生馬路出現坑洞或塌陷，今天凌晨在高雄市前鎮區一心二路又出現坑洞，1輛BMW轎車通過坑洞，左後輪爆胎，車主...

鐵皮加蓋冒火 九歲女童喪生

新北市雙溪區一棟鐵皮加蓋民宅二樓昨天上午火警，簡姓屋主九歲女兒逃生不及，燒死在屋內，同居人十三歲女兒獲救。簡男是低收入戶...

24歲越南籍男子疑侵入鐵道 遭區間列車撞擊身亡

台鐵2046次由彰化開往七堵的區間快車，晚間9點5分在台中日南、苗栗苑裡間的房裡平交道，撞及疑似闖入的一名行人，苗栗縣消...

台鐵日南苑裡站間死傷事故 區間車撞上闖平交道行人

台鐵App顯示，受2046次死傷事故影響，21:10起，日南=苑裡間上、下行各次列車皆有延誤。受影響車站包含日南、苑裡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。