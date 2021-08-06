8旬老夫婦上山養雞遇豪雨路崩受困 警冒雨徒步上山找人

台南市玉井區8旬老夫婦日前上山到柳匏仔園山區養雞卻遲未返家，因山區豪雨不斷，家屬急的到新營分局果毅派出所報案，但天雨路滑且視線不佳，鄰近山區產業道路多處土石崩落坍方、大型樹木及竹林倒塌狀況，員警擔心受困年邁老夫婦發生危險，立即冒雨徒步上山終在產業道路找到茫然不知所措的老夫妻，將人安全脫困帶下山，新營警分局今天表揚警員湯銘輝的辛苦為民服務，但也呼籲天雨路滑不要輕易上山。

警方指出，80歲及73歲的長者老夫婦是住在台南玉井區，平日固定會前往柳營匏仔園山區養雞，但都會在中午前返家，2日兩人照常上山養雞但到下午3點多家人一直聯絡不上，果毅派出所接獲家屬報案後立即通報柳營區公所共同加入協尋。

由於適逢連日豪大雨及午後對流雲系發展旺盛影響，當日下午因山區道路嚴峻錯綜複雜，豪大雨也導致路面濕滑泥濘，員警冒險徒步挺進路況不佳的山區，多方搜尋，下午4點30分許終於在柳營區南106-1線產業道路旁通往匏仔園山頂道路上，找到不知如何下山的老夫婦。