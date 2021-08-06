雷擊釀災？台中后里木材烤漆工廠火警 火調人員調查中

台中市后里區月湖路一家木材烤漆工廠今日清晨發生火警，消防局派遣大批人車前往救援，消防人員1個多小時後撲滅火勢，所幸無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。

今天上午6時17分，台中市消防局獲報，指后里區月湖路一家一樓鐵皮建物工廠全面燃燒，后里、外埔、豐原、豐南及第五大隊出動各式消防車15輛、救護車1輛，消防人員41名前往搶救。

消防人員趕抵現場，發現為木材烤漆工廠，燃燒面積約1000平方公尺，廠內有存放溶劑、塗料及木材等，火勢猛烈，以泡沫灌救，6時43分控制火勢，7時41分火勢已撲滅，所幸無人員受困。