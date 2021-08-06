台南公寓大廈地下室火警毀4機車 不排除人為縱火

台南市佳里區多摩市大樓凌晨4點發生地下室火警，台南市消防局第三大隊第四分隊出動14車31人前往搶救，發現是地下室機車起火燃燒，幸好大樓消防設備有作動，社區大樓警衛發現後使用滅火器進行初期滅火，佳里分隊到達現場後持續使用水線降溫熄滅殘餘火勢，共有4部機車受損，因非電動機車，起火原因及損失將進行調查。

台南市消防局今天清晨3點59分接獲佳里區佳安東路「多摩市公寓大廈」發生火警，所幸大樓消防設備已啟動發揮作用，火勢未擴大，但地下室濃煙密布溫度很高，消防人員出水線降溫將火勢撲滅後，初步檢視2部機車全毀，另2部受到波及，因並非是電動車，為何會起火，將調閱監視設備及進行火調。

消防局提醒民眾，平時要落實大樓的消防安全設備檢修，場所管理權人，應委託消防設備師（士）或專業檢修機構定期檢修消防安全設備，並將檢修結果報當地消防機關備查。