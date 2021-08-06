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台南公寓大廈地下室火警毀4機車 不排除人為縱火
台南市佳里區多摩市大樓凌晨4點發生地下室火警，台南市消防局第三大隊第四分隊出動14車31人前往搶救，發現是地下室機車起火燃燒，幸好大樓消防設備有作動，社區大樓警衛發現後使用滅火器進行初期滅火，佳里分隊到達現場後持續使用水線降溫熄滅殘餘火勢，共有4部機車受損，因非電動機車，起火原因及損失將進行調查。
台南市消防局今天清晨3點59分接獲佳里區佳安東路「多摩市公寓大廈」發生火警，所幸大樓消防設備已啟動發揮作用，火勢未擴大，但地下室濃煙密布溫度很高，消防人員出水線降溫將火勢撲滅後，初步檢視2部機車全毀，另2部受到波及，因並非是電動車，為何會起火，將調閱監視設備及進行火調。
消防局提醒民眾，平時要落實大樓的消防安全設備檢修，場所管理權人，應委託消防設備師（士）或專業檢修機構定期檢修消防安全設備，並將檢修結果報當地消防機關備查。
疫情期間，台南市轄內場所消防安檢一度暫停，但為確保公共安全，皆由轄區大隊或分隊以電話方式告知場所管理權人仍應落實防火管理制度，定期自主檢查及維護消防安全設備保持堪用狀態，一旦發現有故障等情事應立即修繕，以維護建築物消防安全，另外針對國內重大火警事件，也會發布訊息提醒民眾用火用電安全。
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