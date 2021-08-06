父親節快樂！台中二分局贈禮慰勞202位波麗士爸爸
本周日就是父親節，不少員警身兼父職，警察工作24小時不停歇，台中市第二警分局分局長蔡元戎準備蛋糕、蛋捲禮盒與手機架，還有封寫有「爸爸節快樂」的信，親自贈送給分局內202位波麗士爸爸，今天員警提早收到祝賀禮直呼，「就甘心！」。
許多員警身兼父親角色，是維護社會安全秩序的中堅成員，更是家庭的重要支柱，「爸爸」多扮演默默付出的角色，台中市警察局第二分局分局長蔡元戎和警友辦事處主任陳三奇，為了向警察爸爸致敬，替地準備蛋捲禮盒、手機架及乳酪蛋糕等禮品，讓爸爸挑選自己喜愛的禮物。
貼心舉動不止於此，蔡元戎和副分局長劉忠和、林志勇分別擬寫三封「爸爸節快樂」的信，內文提到：「親愛的警察爸爸們，父親節快樂！」、「當爸爸的責任很重也很辛苦，請記得家人對您的牽掛」、「你先是個父親，而且是個偉大的警察父親喔！」提早送給分局202位警察爸爸，讓值勤中的波麗士又驚又喜，直呼「就甘心」。
蔡元戎表示，爸爸和警察工作都一樣不分晝夜，用寬厚溫暖的肩膀撐起家庭和社會幸福的天空，希望同仁可以照顧好自己的健康，才能繼續為事業及家庭打拚，值此佳節祝福天下所有偉大爸爸們「父親節快樂」。
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