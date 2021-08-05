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搭奧運熱潮 基警邀2008奧運舉重金牌陳葦綾宣導反詐騙
東京奧運台灣選手創下佳績，基隆市警局宣導防詐騙搭上奧運熱潮，安排2008年北京奧運舉重金牌選手陳葦綾，拍攝反詐騙宣導短片，提醒民眾不要上當受騙。
市警局表示，現階段東京奧運話題正熱，全民高度關注各項運動賽事，警局力邀2008年北京奧運舉重金牌選手陳葦綾，以及現役中華隊健力國手謝宗庭、吳宜衡拍攝青春專案宣導公益短片，宣導青少年反毒、反詐騙，並在臉書舉辦網路有獎徵答宣導活動。
陳葦綾在影片中說，現今使用交友軟體的人跨世代，使用者有沒有想過，有些在網路上和你聊天的人，其實是詐騙集團。
她舉例，有名女性在交友軟體認識1名男性，對方要求用LINE聯繫，一開始每天道早安，聊一些生活上的小事情，關心變多之後，再用甜言蜜語攻勢進而交往。然後對方就用共創美好未來的理由，邀她投資。
男方向女子保證高獲利，一開始也確實在投資網站看到帳面獲利，後來獲利越來越多，男方鼓吹她加碼投資，還好女方覺得怪怪的，沒有再加碼，結果男方和投資網站客服人員就封鎖她，才知真的遇上詐騙集團。
陳葦綾提醒民眾網路交友，切勿透露太多個人資訊，網友若提到可以輕鬆賺錢、低風險高報酬、穩賺不賠，要冷靜想想「這個有可能嗎？」對於反常的投資管道，一定要提高警覺，如果有懷疑可打「165」反詐騙專線諮詢。
市警局也邀請謝宗庭提醒青少年，吸毒對身體危害大，不要因為一時不如意就涉毒。吳宜衡則呼籲青少年不要因為金錢引誘，成了詐騙車手，因為除了刑事責任，還有民事賠償責任。
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