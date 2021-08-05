疑大雨釀國三台南東山路段6車連環撞 波及陸軍車輛

國道三號台南東山南向車道今下午發生連環追撞車禍，包括陸軍中型戰術輪車等6輛車受損，幸無人受傷，警初步排除酒駕，疑天雨路滑失控釀禍，持續釐清中。

這起連環追撞車禍發生在下午約1點18分，地點在國三南下317.7公里處。國道警察第八大隊初步調查，38歲張姓男駕車，疑大雨路面濕滑先失控自撞內側護欄停於內側車道，後方27歲沈姓女子駕車行駛內側車道見狀煞停，又遭23歲楊姓男子開車煞車不及追撞。

而沈女車子又遭陳男車子追撞，後方由陳姓陸軍下士所駕的中型戰術輪車及56歲蔡男子所駕自小客車，均因煞車不及擦撞。