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疑大雨釀國三台南東山路段6車連環撞 波及陸軍車輛
國道三號台南東山南向車道今下午發生連環追撞車禍，包括陸軍中型戰術輪車等6輛車受損，幸無人受傷，警初步排除酒駕，疑天雨路滑失控釀禍，持續釐清中。
這起連環追撞車禍發生在下午約1點18分，地點在國三南下317.7公里處。國道警察第八大隊初步調查，38歲張姓男駕車，疑大雨路面濕滑先失控自撞內側護欄停於內側車道，後方27歲沈姓女子駕車行駛內側車道見狀煞停，又遭23歲楊姓男子開車煞車不及追撞。
而沈女車子又遭陳男車子追撞，後方由陳姓陸軍下士所駕的中型戰術輪車及56歲蔡男子所駕自小客車，均因煞車不及擦撞。
國道警察第八大隊獲報趕往，東山消防分隊也趕至，確認無人受傷，警方管制交通，並進行勘查測繪證，初步調查無酒駕情事，下午2時8分全線恢復通車。
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