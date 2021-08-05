四海幫男夥同小弟詐騙加購靈骨塔可獲利 北市刑大逮7人

四海幫李姓男子（26歲）夥同小弟，以有買家要高價購買靈骨塔為名，詐騙民眾加購靈骨塔脫售，等被害人拿錢出來後，李嫌等人收前後就避不見面，台北市刑大接獲報案展開清查，目前至少四人受害，共被騙走4900萬，其中一名婦人被騙1600萬。

台北市刑偵五隊偵辦，昨天逮捕李嫌在內共七名嫌犯，搜出集團教戰手冊、靈骨塔永久使用所有權狀以及現金682萬等贓證物；警方訊後依詐欺、組織等罪嫌將7嫌送辦。

警方表示，李嫌等人從2017年開始從事靈骨塔買賣詐騙；他們先購買持有靈骨塔民眾個資，隨後假冒長庚醫院體系道教總會成員身分聯繫對方，表示有人要高價購買靈骨塔，希望雙方見面詳談。

李嫌和被害人見面後，先佯裝確認被害人手中靈骨塔數量，接著表示有買家要高價收購塔位，不過隨後話鋒一轉，聲稱被害人手中數量不夠買家需求，說服被害人加購靈骨塔，湊齊數量整批販售，被害人想要獲利因此心動上當。