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四海幫男夥同小弟詐騙加購靈骨塔可獲利 北市刑大逮7人
四海幫李姓男子（26歲）夥同小弟，以有買家要高價購買靈骨塔為名，詐騙民眾加購靈骨塔脫售，等被害人拿錢出來後，李嫌等人收前後就避不見面，台北市刑大接獲報案展開清查，目前至少四人受害，共被騙走4900萬，其中一名婦人被騙1600萬。
台北市刑偵五隊偵辦，昨天逮捕李嫌在內共七名嫌犯，搜出集團教戰手冊、靈骨塔永久使用所有權狀以及現金682萬等贓證物；警方訊後依詐欺、組織等罪嫌將7嫌送辦。
警方表示，李嫌等人從2017年開始從事靈骨塔買賣詐騙；他們先購買持有靈骨塔民眾個資，隨後假冒長庚醫院體系道教總會成員身分聯繫對方，表示有人要高價購買靈骨塔，希望雙方見面詳談。
李嫌和被害人見面後，先佯裝確認被害人手中靈骨塔數量，接著表示有買家要高價收購塔位，不過隨後話鋒一轉，聲稱被害人手中數量不夠買家需求，說服被害人加購靈骨塔，湊齊數量整批販售，被害人想要獲利因此心動上當。
被害人將錢交給李嫌等人加購靈骨塔後，李嫌等人就避不見面，甚至以疫情期間有業務員染疫，因此拿不到錢當作藉口；被害人損失不斐，趕緊向警方報案。
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