痛！桃園妙齡女套戒指拔不下 消防員大膽一剪結束驚魂

桃園市觀音區一名20歲出頭妙齡女子清晨心血來潮，拿起過去友人贈送的戒指，套上左手無名指，隨後驚覺手指紅腫、疼痛，戒指卻拔不下，緊急求助，消防隊員呂正威最後以多功能醫療戰術剪刀剪斷戒指，才結束該女子驚魂不定。

該女子表示，她一時心血來潮，拿出多年前友人贈送、收藏的戒指戴上無名指回憶，隨後想從手指取下，驚覺無法脫下，看見手指逐漸紅腫、疼痛，讓她很害怕，情急求助消防隊。