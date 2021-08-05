痛！桃園妙齡女套戒指拔不下 消防員大膽一剪結束驚魂
桃園市觀音區一名20歲出頭妙齡女子清晨心血來潮，拿起過去友人贈送的戒指，套上左手無名指，隨後驚覺手指紅腫、疼痛，戒指卻拔不下，緊急求助，消防隊員呂正威最後以多功能醫療戰術剪刀剪斷戒指，才結束該女子驚魂不定。
該女子表示，她一時心血來潮，拿出多年前友人贈送、收藏的戒指戴上無名指回憶，隨後想從手指取下，驚覺無法脫下，看見手指逐漸紅腫、疼痛，讓她很害怕，情急求助消防隊。
觀音分隊小隊長張凱欣表示，戒指材質堅硬、厚度薄，與手指縫細小，應運用戰術剪刀剪斷，他呼籲，民眾如遇到戒指無法脫除，可先利用冰敷方式，等手指略微消腫後再試著摘下，又或使用沙拉油、肥皂等潤滑拔下，如果仍無法拔除，不要大力拔除，並要及時求助，避免拖延過久，並切勿自行用鉗子等工具破壞戒指，避免傷害手指。
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