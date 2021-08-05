快訊

空手道／保住生機！文姿云擊敗伊朗選手 分組1勝1敗

小S挺東奧國手遭出征 今打破沉默微博發文「我不是台獨」

痛！桃園妙齡女套戒指拔不下 消防員大膽一剪結束驚魂

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市觀音區一名20歲出頭妙齡女子清晨心血來潮，拿起過去友人贈送的戒指，套上左手無名指，隨後驚覺手指紅腫、疼痛，戒指卻拔不下，緊急求助，消防隊員呂正威最後以多功能醫療戰術剪刀剪斷戒指，才結束該女子驚魂不定。

該女子表示，她一時心血來潮，拿出多年前友人贈送、收藏的戒指戴上無名指回憶，隨後想從手指取下，驚覺無法脫下，看見手指逐漸紅腫、疼痛，讓她很害怕，情急求助消防隊。

觀音分隊小隊長張凱欣表示，戒指材質堅硬、厚度薄，與手指縫細小，應運用戰術剪刀剪斷，他呼籲，民眾如遇到戒指無法脫除，可先利用冰敷方式，等手指略微消腫後再試著摘下，又或使用沙拉油、肥皂等潤滑拔下，如果仍無法拔除，不要大力拔除，並要及時求助，避免拖延過久，並切勿自行用鉗子等工具破壞戒指，避免傷害手指。

桃園市妙齡女子無名指套戒指紅腫、疼痛驚魂未定，消防員呂正威細心剪斷戒指。圖／消防局提供
桃園市妙齡女子無名指套戒指紅腫、疼痛驚魂未定，消防員呂正威細心剪斷戒指。圖／消防局提供
桃園市妙齡女子（左）無名指套戒指紅腫、疼痛驚魂未定，消防員呂正威細心剪斷戒指。圖／消防局提供
桃園市妙齡女子（左）無名指套戒指紅腫、疼痛驚魂未定，消防員呂正威細心剪斷戒指。圖／消防局提供

桃園

延伸閱讀

桃園孕婦接種專案尚有名額 鄭文燦籲符合資格者把握

桃園確診+1 市場、量販店相關足跡增3處

桃園352所私幼申請紓困 全數完成初審報教育部複核

戲劇「神之鄉」帶動觀光熱 桃園大溪新增一打卡景點

相關新聞

迦南身障養護院捐款系統商遭駭客攻擊 捐款者小心上當

屏東縣迦南身心障礙養護院從本周一開始，每天接獲上百名捐款者來電詢問，接獲佯稱該養護院人員稱捐款資料扣款操作有誤，要到AT...

視線死角釀禍！楊梅女騎士遭聯結車捲入車底當場輾斃

桃園市楊梅區今上午9點多發生死亡車禍，46歲的梅姓女子騎機車與52歲袁姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，慘遭聯結車捲入車底當場...

搬家遺失傳家寶 太平暖警抽絲剝繭找回婦人紅了眼眶

台中市陳姓婦人因租屋到期，搬家過程不慎遺失二袋內含生活照、紀念幣、珠寶玉鐲等具有紀念意義貴重物品，台中市警局太平警分局偵...

獨／北市男凌晨喝醉持刀修剪鄰居植栽 警強制就醫

台北市南港區48歲劉姓男子有酗酒習慣，日前凌晨喝醉，持刀在戶外走路，砍劈附近鄰居栽種的植物盆栽，住戶事隔幾日觀察他有類似...

2萬多元醫藥費遺失計程車 頭份警調監視器1小時找回

苗栗縣一李姓男子昨天下午不慎將皮包掉落計程車上，內有2萬多元及證件等財物，他心急如焚，警方受理報案後，循線調閱監視器，1...

詐騙新手法！假冒公益弱勢團體致電 騙捐款人按ATM匯款

以往發生在電商的解除分期付款詐騙老梗，最近出現變種新手法，詐騙集團將歪腦筋動到公益、弱勢團體，致電捐款人謊稱誤設分期付款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。