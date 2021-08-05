搬家遺失傳家寶 太平暖警抽絲剝繭找回婦人紅了眼眶

台中市陳姓婦人因租屋到期，搬家過程不慎遺失二袋內含生活照、紀念幣、珠寶玉鐲等具有紀念意義貴重物品，台中市警局太平警分局偵查佐劉兆傑受理遺失物後，細心地透過影像翻攝及電腦截圖，再以警用辨識系統過濾近數十筆資料等抽絲剝繭，找到陳姓失主，失主大為感動且眼眶泛紅表示，裡面很多是父母留給她的傳家之寶，還有很多珍貴老照片，感謝警方熱心協助。

劉兆傑說，日前他受理熱心民眾拾獲一包物品，經清點內有一疊生活照片、紀念幣、珠寶玉鐲一批及外幣等，發現照片是一名女子從小到大的照片，照片均其與重要親友合照，心想失主一定相當著急，於是將照片翻拍，透過電腦截圖並以警用辨識系統比對，過濾數十筆資料並逐一電訪查詢，終於找到失主，並通知到偵查隊領回。