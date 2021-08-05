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搬家遺失傳家寶 太平暖警抽絲剝繭找回婦人紅了眼眶

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市陳姓婦人因租屋到期，搬家過程不慎遺失二袋內含生活照、紀念幣、珠寶玉鐲等具有紀念意義貴重物品，台中市警局太平警分局偵查佐劉兆傑受理遺失物後，細心地透過影像翻攝及電腦截圖，再以警用辨識系統過濾近數十筆資料等抽絲剝繭，找到陳姓失主，失主大為感動且眼眶泛紅表示，裡面很多是父母留給她的傳家之寶，還有很多珍貴老照片，感謝警方熱心協助。

劉兆傑說，日前他受理熱心民眾拾獲一包物品，經清點內有一疊生活照片、紀念幣、珠寶玉鐲一批及外幣等，發現照片是一名女子從小到大的照片，照片均其與重要親友合照，心想失主一定相當著急，於是將照片翻拍，透過電腦截圖並以警用辨識系統比對，過濾數十筆資料並逐一電訪查詢，終於找到失主，並通知到偵查隊領回。

陳姓失主到偵查隊領回物品，非常感謝警方熱心幫忙，並稱最近搬家整個一頭亂，目前所有物品還在新住處整理當中，不知道這包東西會在搬運過程中掉落，這些東西都是過世的父母留下來的，非常具有紀念價值，眼盈泛紅的她在離去時頻向警方表達謝意。

陳姓婦人（左）對於二袋貴重物品失而復得，感謝太平警分局偵查佐劉兆傑（右）熱心協助。圖／太平警分局提供
陳姓婦人（左）對於二袋貴重物品失而復得，感謝太平警分局偵查佐劉兆傑（右）熱心協助。圖／太平警分局提供
陳姓婦人對於二袋貴重物品失而復得，感謝太平警分局偵查佐劉兆傑熱心協助。圖／太平警分局提供
陳姓婦人對於二袋貴重物品失而復得，感謝太平警分局偵查佐劉兆傑熱心協助。圖／太平警分局提供

失主 珠寶

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