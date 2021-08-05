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誆稱投資靈骨塔位可獲暴利 幫派分子詐4600萬遭逮

中央社 / 台北5日電

幫派分子李姓男子設多家人頭公司，再詐稱投資靈骨塔位等產品可獲高額利潤，警方初步清查，共4名70餘歲長輩受害，總財損逾新台幣4600萬元。北市刑大循線逮捕李男等7人送辦。

台北市刑警大隊副大隊長蔡金龍今天在記者會表示，日前掌握線索，四海幫李男等人涉嫌以投資靈骨塔位等手法詐騙民眾，組專案小組查緝。

警方查出，李男先成立多家人頭公司，並招募大批業務員，以投資靈骨塔位等殯葬產品涉嫌誆騙民眾，導致被害人投入大量資金後，卻無法取回獲利金。

警方表示，李男為首犯罪集團，要求成員假扮業務員，並從中得知有民眾急於想脫手殯葬產品，以節稅等話術，供稱只要持續投資，就可獲取高額獲利金，當被害人投入金額，事後想取款時，就編理由拖延，像集團成員染疫等，或直接消失，導致被害人無法聯繫。

警方初步統計，共4名70餘歲長輩受害，總財損金額逾4600萬元，其中一人遭騙約1500萬元。

台北市刑警大隊經長期蒐證，日前掌握線索後，前往台北市等處搜索，逮捕李男等7人，查扣筆電、客戶資料、682萬餘元等。警訊後依組織犯罪防制條例等罪嫌將李男等人移送新北地檢署偵辦。

北市 新北 幫派

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