小編兼當網紅騙投資 宜警逮泰達幣詐騙集團

疫情期間，民眾生計大受影響，不少人想著要賺錢，沒找政府合法認證機構，卻輕信社群網站的投資廣告而上當。宜蘭縣警察局刑事警察大隊接獲線報，昨日下午近2點攻堅破獲一處藏身在桃園市公寓大廈的假投資電信詐欺機房，查獲以26歲范嫌為首的詐騙集團，當場逮6人，目前還有共犯在逃。

范姓主嫌有詐欺前科，曾在詐騙集團擔任車手，後來自立門戶，在桃園租下一處公寓大廈設立機房，6月初開始營運，持續招募電腦工程師、網路編輯等團隊成員。范男經營社群網站FB、IG並張貼廣告，號稱投資虛擬貨幣「泰達幣」，報酬率高達180%，藉由女網紅結合時事製作短片，以話術來誘騙受害者上當投資。

宜蘭警方會同刑事局、桃園市警察局成立專案小組，長期埋伏蒐證，於昨日中午用餐時間，趁著詐騙集團成員外出，一舉攻堅直搗機房，當場查獲范嫌、21歲閻女等6人，查扣19台電腦主機、29台螢幕、25台手機、1本教戰手冊，以及2輛汽車等贓證物。

警方指出，落網的閻女以底薪2萬5千元應徵，不只擔任網路小編，也兼當女網紅，6月底開始工作，才驚覺成詐騙同夥，目前仍有共犯在逃。由於該詐騙集團經營剛起步，後續會利用數位證物清查被害人、財損，全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。