2萬多元醫藥費遺失計程車 頭份警調監視器1小時找回

苗栗縣一李姓男子昨天下午不慎將皮包掉落計程車上，內有2萬多元及證件等財物，他心急如焚，警方受理報案後，循線調閱監視器，1個小時內找到計程車駕駛，皮包完璧歸趙，李男也鬆了一口氣。

頭份警察分局頭份派出所警員張逢文昨天下午5點值班接獲報案，李男到醫院看病後搭計程車返家，不慎將錢包遺落在計程車上，但忘記搭乘車號及時間，錢包有2萬多元醫藥費及證件等，警方依李男看診就醫紀錄單據，依憑調閱沿路監視器，查出李男搭乘計程車，經聯繫徐姓駕駛確認。