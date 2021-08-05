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2萬多元醫藥費遺失計程車 頭份警調監視器1小時找回
苗栗縣一李姓男子昨天下午不慎將皮包掉落計程車上，內有2萬多元及證件等財物，他心急如焚，警方受理報案後，循線調閱監視器，1個小時內找到計程車駕駛，皮包完璧歸趙，李男也鬆了一口氣。
頭份警察分局頭份派出所警員張逢文昨天下午5點值班接獲報案，李男到醫院看病後搭計程車返家，不慎將錢包遺落在計程車上，但忘記搭乘車號及時間，錢包有2萬多元醫藥費及證件等，警方依李男看診就醫紀錄單據，依憑調閱沿路監視器，查出李男搭乘計程車，經聯繫徐姓駕駛確認。
徐姓計程車駕駛昨天下午6點到頭份派出所送還皮包，送還李民，李男感謝徐姓駕駛拾金不昧，及警方協助找回皮包，頭份分局長何孟宗表示，員警適時給予李男關懷與協助，熱心及貼心值得嘉許，呼籲民眾外出時個人貴重物品務必妥善保管，乘坐各種交通工具下車前，也要再次檢查，減少遺失風險。
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