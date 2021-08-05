影／誆「結婚基金」投資泰達幣 中年癡情男300萬元飛了

台中市林嫌以網路假交友投資虛擬貨幣「泰達幣」，要求被害人以結婚為前提交往，並投資「結婚基金」，再由詐團成員假扮幣商與被害人面交，以「90天可領回2.25倍現金」等低成本、高報酬話術誆騙，警方清查一名中年男子被騙300餘萬元，大陸約有20多名被害人，金額仍在清算中。

警政署刑事局電偵大隊第二隊會同台中市第六警分局、台中港務警總隊、南投縣仁愛警分局、新竹市警局刑大、台東縣大武警分局，由台中市地檢署檢察官洪瑞君指揮偵辦，上月27日，在台中市潭子區高級透天住宅區破獲以林姓主嫌(24歲)共13人(8男、5女)的詐騙集團。

電偵大隊第二隊指出，林嫌相當狡猾，承租A、B兩棟透天厝分散分險、躲避查緝，A棟陳列頂級床具、沙發，只限高級幹部出入，環境舒適，B棟為基層員工辦公區，只有桌椅與樸素床鋪，桌面擺滿教戰手冊、行動電話、被害人名冊等贓證物。

據了解，以林嫌為首的詐騙集團結合「感情詐騙」與「投資型詐騙」，詐騙集團在網路交友軟體結識被害人，以結婚為前提交往，要求雙方都要存「結婚基金」，再由詐團成員假扮第三方的幣商現身，與被害人面交現金投資。

電偵大隊第二隊隊長莊恒權指出，現實生活中確實有虛擬貨幣「泰達幣」投資，但詐團是自行架設虛構網站、虛構帳戶，被害人在網路帳戶看到的資金數字「攏係假」，假幣商更以「投資報酬率10%」、「90天可以領回2.25倍現金」等話術吸引被害人繼續掏錢投資，但最終假帳戶內的數字，一毛都無法領出。

警方調查，台灣目前有2名被害人，其中一名為中年男子，為取信網路結識的「老婆」，短短3個月投資300多萬元的結婚基金，全遭詐騙；另名20多歲年輕人涉世未深，急著想交女友，遭騙5萬元。大陸還有20多名被害人，警方仍在清算被害金額。

警方現場查扣被害人名冊、教戰手冊、虛擬貨幣交易書、行動電話61支、存摺42本、大陸地區通行證等贓證物，更在李姓女會計(22歲)心愛的HELLO KITTY置物箱內取出現金266萬元，一旁堆滿HELLO KITTY的周邊商品。