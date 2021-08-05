年輕人打球不戴口罩被抓包 高市運發局：派人加強勸導
防疫降級，高雄市政府開放室內外運動場域，中正技擊館風雨球場出現年輕人打球未戴好口罩，甚至脫口罩在場邊聊天，民眾拍照放上社群臉書，並質疑市長陳其邁是不是要震怒還是要殺頭。市府運發局長侯尊堯表示，學生打完球後沒戴好口罩，會加派人手去現場督促他們要遵守防疫規定。
民眾在臉書「韓黑父母不崩潰」分享說，高市府所屬的中正技擊館風雨籃球場，一堆年輕人不是不戴口罩在場邊與辣妹聊天，就是口罩拉到下巴在場中奔馳打球，擔心成為「防疫破口」；不知市長陳其邁是否又要震怒，或者副市長林欽榮要喊「殺頭」。
衛生局表示，若未遵守戴口罩防疫規定，可罰3千元至1萬5千元。運發局長侯尊堯說，他這幾天晚上都去球場巡視，確實有年輕人在運動剛結束時脫口罩透氣，可以體諒年輕人悶壞了，想找地方打球，但運動時還是要遵守防疫規定，已加派人手去運動場督促，要求打球市民要遵守規定。
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