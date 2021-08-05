年輕人打球不戴口罩被抓包 高市運發局：派人加強勸導

防疫降級，高雄市政府開放室內外運動場域，中正技擊館風雨球場出現年輕人打球未戴好口罩，甚至脫口罩在場邊聊天，民眾拍照放上社群臉書，並質疑市長陳其邁是不是要震怒還是要殺頭。市府運發局長侯尊堯表示，學生打完球後沒戴好口罩，會加派人手去現場督促他們要遵守防疫規定。

民眾在臉書「韓黑父母不崩潰」分享說，高市府所屬的中正技擊館風雨籃球場，一堆年輕人不是不戴口罩在場邊與辣妹聊天，就是口罩拉到下巴在場中奔馳打球，擔心成為「防疫破口」；不知市長陳其邁是否又要震怒，或者副市長林欽榮要喊「殺頭」。