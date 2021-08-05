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女大生臉書賣愛瘋遭詐騙 手機行老闆協力活逮慣犯

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓女大生在臉書販賣2支iPhone 12 Pro手機，前天晚間自高雄騎機車北上，相約在台南安平民宿面交後，誆稱姓「李」的31歲黃姓男子藉故落跑，她苦候多時驚覺受騙報警，台南市警四分局華平派出所循線找到黃搭車前往中西區通訊所賤賣手機，老闆得知女大生被騙深表同情，更在商家LINE群組示警，未料，黃隔天又找上他賣手機，當場被趕到員警逮個正著。

警方調查，女大生前天中午在臉書社群上販賣2支iPhone 12 Pro手機(價值6萬元)，隨即有名暱稱李姓男子與她聯繫表示要購買，並約在台南市安平區自己經營的民宿面交，女大生不疑有他，一路從高雄騎機車北上台南來交易。

女大生表示，雙方在民宿見面試完手機後，對方謊稱拿手機去給妹妹，順便拿取價金回來給她，沒想到她在民宿裡苦候多時，等不到對方且撥打電話又聯繫不上，驚覺遭受詐騙後報案。

華平派出所據報後查出，31歲黃姓男子有多項詐欺前科，前天拿完手機後，當晚7時就搭乘計程車離開。經員警調閱監視器，發現他在海安路二段某手機通訊行附近下車步行離開，研判黃應是要賣手機換現金。

警方查出他在通訊行店內以2萬3000元的價格，賤價賣出其中1支手機，依經驗判斷，黃應該會再回到原店兜售另支手機。通訊行老闆得知女大生狀況深表同情，除在LINE群組提醒同業，想辦法拖延外，並表示如再回店兜售會立即通報警方。

果不出其然，昨天下午1時，黃又再度回到通訊行，店家立即通報派出所，員警將他帶返所偵辦。陳姓女大生原以為手機拿不回來要認賠6萬，得知警方將手機找回來後，開心的北上台南拿回手機，直說「感謝警方的幫忙」。

陳姓女大生在臉書販賣2支iPhone 12 Pro手機，前天晚間自高雄騎機車北上，相約在台南安平民宿面交後被騙，還好警民協助找回手機，失而復得。記者邵心杰／翻攝
陳姓女大生在臉書販賣2支iPhone 12 Pro手機，前天晚間自高雄騎機車北上，相約在台南安平民宿面交後被騙，還好警民協助找回手機，失而復得。記者邵心杰／翻攝
黃姓男子前天晚間到台南市中西區通訊所賤賣手機，老闆得知女大生被騙深表同情，更在商家LINE群組示警，黃隔天又找上他賣手機，當場被員警活逮。記者邵心杰／翻攝
黃姓男子前天晚間到台南市中西區通訊所賤賣手機，老闆得知女大生被騙深表同情，更在商家LINE群組示警，黃隔天又找上他賣手機，當場被員警活逮。記者邵心杰／翻攝
陳姓女大生原以為手機拿不回來要認賠6萬，得知警方將手機找回來後，開心的北上台南拿回手機。記者邵心杰／翻攝
陳姓女大生原以為手機拿不回來要認賠6萬，得知警方將手機找回來後，開心的北上台南拿回手機。記者邵心杰／翻攝

民宿 LINE 計程車 iPhone 12 Pro

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