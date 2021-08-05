高雄新興分局掃黃不手軟 疫情期間查獲5件11人

高雄市警察局新興分局掃蕩轄區內妨害風化場所不手軟，自疫情三級警戒2個月以來，總計查獲妨害風化案件5件11人，其中七賢一路上頗負盛名的某大樓，就曾被查獲群聚歡唱，遭斷水斷電處分；新興分局表示，只要業者有不法、只要業者有營業，就絕對抓到底，展現強力執法決心。

新興區七賢二路上的某大樓，因有多家美容美體業者進駐，但多是「掛羊頭賣狗肉」，實際上是妨害風化場所。該地點曾被轄區警方新興分局多次掃蕩，一直是警方重要查緝地點。

新興分局指出，自疫情警戒以來，警方針對七賢一路上經常接獲檢舉的這棟大樓，編排綿密勤務，不定期實施臨檢稽查勤務，另外編排便衣警到場採訪蒐證、取締，要斬斷人與人間的連結。

今年6月11日就在這棟大樓5樓的美容諮詢名店旁查獲群聚歡唱事件，警方對在場的10人蒐證，並函送衛生局裁罰每人6萬元罰鍰，事後也結合第三方警政，針對該地點進行斷水斷電。

新興分局說，警方持續掃蕩風化場所，光去年就查獲各類妨害風化案件共28件128人，七賢一路上這知名大樓就有8件26人；今年初到上月底，也查獲8件47人，其中有5件11人在三級警戒期間查獲。