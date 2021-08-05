影／雙溪火警女童受困 父親心急爬梯衝火場被拉下來

新北市雙溪區魚行里八股地區今天上午發生民宅火警，9歲簡姓女童喪生。消防人員灌救過程中，簡父心急如焚，自行爬上梯子想進屋抱出女兒，消防人員急忙勸阻。

雙溪區公所表示，簡姓屋主和9歲女兒同住，靠打零工維生。張姓同居人帶著13歲女兒來同居後，簡與張生下小女兒，兩戶都是第3款低收入戶。簡家今天發生火警，2樓全毀，市府會先發給安遷救助金8萬元及死亡慰問金，並將他們安置在民宿。

新北市消防局今早8點25分接獲報案，雙溪區八股地區發生民宅火警，冒出濃煙，派遣第6大隊7個分隊人車前往搶救。

火場是1樓水泥建築、2樓鐵皮加蓋的房子，消防人員趕抵現場時，2樓已全面燃燒，2名女童受困。先抵達的雙溪消防分隊救出13歲少女，但未發現9歲女童。

據了解，火災發生時，簡男和張女帶小女嬰外出買菜，接到鄰居打電話告知家裡失火，急忙趕回家中。

他認為，2女兒應該就在距離消防局架梯的窗戶不遠處，「不到2公尺，不用10秒鐘，就可以把小孩救出來」，「已經1個小時了，為什麼小孩無法幫我救出來？」因此爬上樓梯試圖自己救女兒，被消防人員勸阻。