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追不到甜美通訊行店長 中年男駕車撞昏害死她

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣55歲男子黃東明愛慕在手機通訊行上班29歲歲曾姓女店長，今年2月起多次假借辦門號續約、設定帳戶等方式接近、騷擾曾女，曾女向警方報案後，黃竟由愛生恨，今年4月，先向朋友借車後，開車尾隨曾女下班途中，製造車禍，造成曾女頭部外傷，陷入昏迷，黃隨即將曾女搬到車後座，載往屏東市空屋綑綁，容任曾女死亡，屏東地檢署今偵結，將黃姓男子依殺人、強制猥褻等罪提起公訴，並建請從重量刑。

檢方起訴指出，黃因愛慕手機通訊行店長曾女，今年2月4日起，多次假借門號續約、設定帳戶等理由接近、騷擾曾女遭拒絕後，曾女向警方提告追訴，竟由愛生恨。

檢方起訴指出，黃在今年4月2日，向不知情之友人借用自用小客車，並取得車輛後，4月8日22時35分許，開車到門市後等曾女下班後，一路尾隨在後，曾女騎機經過萬丹鄉1號橋，黃竟開車從後方衝曾女的機車，導致曾女人車倒地，曾女因而頭部外傷、膝部擦挫等傷害，陷入昏迷後，黃將曾女搬至汽車後座，載往約10公里外的屏東市區空屋，將曾女綑綁在空屋內，斷絕曾女向外求助機會，並親吻曾女嘴唇後，容任曾女死亡。

檢方起訴指出，黃犯殺人及強制猥褻等罪，且犯後飾詞狡辯，態度惡劣至極，請從重量刑，以示懲儆。

屏東縣黃姓男子將曾姓女子棄置屏東市水源街附近一棟空屋後方房間，檢警發現後到場勘驗。圖／讀者提供、資料照
屏東縣黃姓男子將曾姓女子棄置屏東市水源街附近一棟空屋後方房間，檢警發現後到場勘驗。圖／讀者提供、資料照
屏東地檢署將黃姓男子依殺人罪、強制猥褻等罪起訴，由於黃犯後飾詞狡辯，態度惡劣至極，請從重量刑，以示懲儆。圖／本報資料照
屏東地檢署將黃姓男子依殺人罪、強制猥褻等罪起訴，由於黃犯後飾詞狡辯，態度惡劣至極，請從重量刑，以示懲儆。圖／本報資料照
屏東縣曾姓女子在手機通訊行上班，4月晚間下班騎機車返家途中，行經萬丹鄉一號橋，遭嫌犯黃姓男子開車撞擊，有目擊民眾看到曾女被黃男抱上車離去，趕緊報案。圖／翻攝畫面、資料照片
屏東縣曾姓女子在手機通訊行上班，4月晚間下班騎機車返家途中，行經萬丹鄉一號橋，遭嫌犯黃姓男子開車撞擊，有目擊民眾看到曾女被黃男抱上車離去，趕緊報案。圖／翻攝畫面、資料照片

屏東縣 猥褻 殺人

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