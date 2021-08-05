追不到甜美通訊行店長 中年男駕車撞昏害死她

屏東縣55歲男子黃東明愛慕在手機通訊行上班29歲歲曾姓女店長，今年2月起多次假借辦門號續約、設定帳戶等方式接近、騷擾曾女，曾女向警方報案後，黃竟由愛生恨，今年4月，先向朋友借車後，開車尾隨曾女下班途中，製造車禍，造成曾女頭部外傷，陷入昏迷，黃隨即將曾女搬到車後座，載往屏東市空屋綑綁，容任曾女死亡，屏東地檢署今偵結，將黃姓男子依殺人、強制猥褻等罪提起公訴，並建請從重量刑。

檢方起訴指出，黃因愛慕手機通訊行店長曾女，今年2月4日起，多次假借門號續約、設定帳戶等理由接近、騷擾曾女遭拒絕後，曾女向警方提告追訴，竟由愛生恨。

檢方起訴指出，黃在今年4月2日，向不知情之友人借用自用小客車，並取得車輛後，4月8日22時35分許，開車到門市後等曾女下班後，一路尾隨在後，曾女騎機經過萬丹鄉1號橋，黃竟開車從後方衝曾女的機車，導致曾女人車倒地，曾女因而頭部外傷、膝部擦挫等傷害，陷入昏迷後，黃將曾女搬至汽車後座，載往約10公里外的屏東市區空屋，將曾女綑綁在空屋內，斷絕曾女向外求助機會，並親吻曾女嘴唇後，容任曾女死亡。