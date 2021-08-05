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慶生差點鬧出人命 他喝醉揮刀砍到友人血淋淋休克
桃園阮姓移工去年和6名同鄉一起慶生，喝醉後卻發生激烈衝突，阮拿菜刀朝同樣姓阮的友人猛力揮砍，造成對方右胸中刀，當場倒臥血泊休克，搶救多日後才撿回一命，阮說，當時喝太醉又憤怒，但沒想到事情會變這麼嚴重，檢方認為他有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。
檢警調查，阮姓移工（27歲）去年8月20日晚上10點多，和同鄉的4名阮姓、吳姓及黃姓好友，一共7人在楊梅區一間餐廳慶生，席間眾人喝了不少酒，卻因細故發生激烈口角，阮男就失控拿菜刀朝阮姓友人揮砍。
被害的阮姓友人閃避不及，當場右胸中刀穿刺傷，更嚴重併發血胸當場休克，轄區警方接獲有群眾鬥毆到場，過濾監視器後才查獲涉嫌行凶的阮男。
檢方訊時，阮男坦承揮菜刀行凶，但辯稱是對方先衝出來打他好幾拳，自己落荒而逃，後發現騎樓處有1把菜刀，他就撿起來想要防身，當時是以右手揮砍，但因為已經喝得很醉又處於極憤怒狀態下，最後坦言「沒想到事情演變如此複雜、嚴重。」
被害的阮姓友人則指證歷歷，當時在場友人也說，看見阮遭砍後全身血淋淋，醫院診斷指出，阮男右胸穿刺傷，緊急開到住院5天才穩定轉一般病房。
檢方認為，阮男當時持菜刀朝對方揮砍，導致友人胸部中刀穿刺傷休克，根據他下手動機、被害人傷勢等，認定阮確實有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。
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