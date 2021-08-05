快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶生差點鬧出人命 他喝醉揮刀砍到友人血淋淋休克

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園阮姓移工去年和6名同鄉一起慶生，喝醉後卻發生激烈衝突，阮拿菜刀朝同樣姓阮的友人猛力揮砍，造成對方右胸中刀，當場倒臥血泊休克，搶救多日後才撿回一命，阮說，當時喝太醉又憤怒，但沒想到事情會變這麼嚴重，檢方認為他有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，阮姓移工（27歲）去年8月20日晚上10點多，和同鄉的4名阮姓、吳姓及黃姓好友，一共7人在楊梅區一間餐廳慶生，席間眾人喝了不少酒，卻因細故發生激烈口角，阮男就失控拿菜刀朝阮姓友人揮砍。

被害的阮姓友人閃避不及，當場右胸中刀穿刺傷，更嚴重併發血胸當場休克，轄區警方接獲有群眾鬥毆到場，過濾監視器後才查獲涉嫌行凶的阮男。

檢方訊時，阮男坦承揮菜刀行凶，但辯稱是對方先衝出來打他好幾拳，自己落荒而逃，後發現騎樓處有1把菜刀，他就撿起來想要防身，當時是以右手揮砍，但因為已經喝得很醉又處於極憤怒狀態下，最後坦言「沒想到事情演變如此複雜、嚴重。」

被害的阮姓友人則指證歷歷，當時在場友人也說，看見阮遭砍後全身血淋淋，醫院診斷指出，阮男右胸穿刺傷，緊急開到住院5天才穩定轉一般病房。

檢方認為，阮男當時持菜刀朝對方揮砍，導致友人胸部中刀穿刺傷休克，根據他下手動機、被害人傷勢等，認定阮確實有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢方依殺人未遂罪嫌起訴阮男。記者曾健祐／攝影
檢方依殺人未遂罪嫌起訴阮男。記者曾健祐／攝影

殺人 移工 桃園

延伸閱讀

移工休假原相約抓螃蟹最後竟變成打工 雇主恐挨罰3萬

必勝客進軍蛋糕界！爆漿「巴斯克熔岩起司蛋糕」現省339元，一人180吃父親節大餐

采子神隱3個月 「全明星」藍隊幫慶生惹罵：三觀有問題

珍妮佛羅培茲官宣復合班艾佛列克 擁吻秀火辣身材慶生

相關新聞

影／雙溪低收入戶火警9歲女童喪生 市府緊急安置

新北市雙溪區魚行里八股地區1戶民宅發生火警，簡姓屋主和張姓同居人及2名小孩及時逃生，但簡男的9歲女兒不幸喪生火窟。起火原...

國1中壢轉接道車禍！3車連環撞 男乘客當場死亡

國道1號北上59公里處中壢段5日凌晨4時36分發生嚴重車禍，2部小客車與1部聯結車發生事故，警消到場時，其中1部自小客車...

慶生差點鬧出人命 他喝醉揮刀砍到友人血淋淋休克

桃園阮姓移工去年和6名同鄉一起慶生，喝醉後卻發生激烈衝突，阮拿菜刀朝同樣姓阮的友人猛力揮砍，造成對方右胸中刀，當場倒臥血...

這三個農會超厲害 成功攔阻詐騙金額共762萬

詐騙剋星！根據內政部警政署統計，今年上半年有43家農漁會信用部，經由通報已成功攔阻50件詐騙案件，攔阻金額2683萬餘元...

影／台中太平烤漆廠暗夜惡火陷入火海 消防員漏夜撲滅

台中市太平區廍仔坑路的烤漆廠昨晚傳火警，由於現場為鐵皮工廠，內存放甲苯約30加侖及上百桶油漆等有機溶劑，瞬間整個廠房陷入...

影／新北雙溪火警2樓全面燃燒 1名女童受困搶救中

新北市雙溪區魚行里八股地區1棟建築物今早發生火警，消防人員前往灌救。據了解，有名9歲女童受困火場，全力搶救中。火警現場是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。