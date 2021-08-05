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扮警稱健保卡遭盜要求匯款 7旬婦警覺性高躲過詐騙

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣新城鄉一名70歲陳姓婦人接到一通自稱新北警方電話，表示婦人健保卡被盜用，必須立刻匯款給警方。婦人警覺性高，馬上打電話到派出所查證，警方趕往處理，確認是詐騙電話。新城警分局今天提醒民眾，檢警等絕對不會要求匯款，若接到類似電話，務必提高警覺。

新城警分局今天表示，嘉里派出所日前接獲陳姓婦人電話，表示有自稱新北市警局警員林家慶來電，告知她的健保卡被盜用，要求她立刻匯款給新北市警局。獨居的陳姓婦人覺得有異，但也十分害怕，連忙打電話到派出所求證是否為詐騙案件。

嘉里派出所員警余乾銨獲報趕往協助，先安撫老婦人，接著打電話到新北市警局查證，確認沒有「林家慶」這名員警，新北市警方還說，近日已經接到不少查詢電話，都在問「林家慶」。

新城警方表示，許多詐騙集團會假冒公務機關向民眾行騙，但是檢察官、警察及法院絕對不會要求匯款、轉帳或是監管帳戶，檢警也不會在電話中通知傳喚、製作筆錄，或者要求到超商收傳票公文，民眾切勿上當，如果來電顯示號碼開頭出現(002、009、+)等是國際電話，也要提高警覺。

警方讚許陳姓婦人警覺性很高，立刻通報警方查證，並表示，一般高齡者對外界資訊較不熟悉，常被詐騙集團鎖定為行騙對象，提醒子女多關心家中長輩，說明常見的詐騙手法，提高長輩們的警覺心。

花蓮縣新城鄉7旬陳姓老婦接獲詐騙集團假扮警察行騙，她警覺性高立刻通報警方，未因此被騙。記者王燕華／翻攝
花蓮縣新城鄉7旬陳姓老婦接獲詐騙集團假扮警察行騙，她警覺性高立刻通報警方，未因此被騙。記者王燕華／翻攝

詐騙集團 健保卡

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