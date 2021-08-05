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他下班小酌出車禍撞計程車 酒測值高達0.7移送偵辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄盧姓男子飲酒後，還開車上路擦撞開著計程車的邱姓男子，並波及一旁的路樹，警方到場處理發現盧男酒測值高達0.7，警詢後依公共危險罪現行犯逮捕他，並移送偵辦。

警方表示，今天凌晨5點多時，從事餐飲業的盧男（27歲）開著轎車在新興區八德、民族路口附近，擦撞同向開著邱男（70歲）所開的計程車後，又再撞向一旁的路樹。

新興警方獲報到場時，因雙方皆無受傷，便進行酒測，發現盧的酒測值達到0.7，超過法定標準。盧男供稱，賣宵夜的他，在凌晨2點下班後，在廚房內喝酒放鬆，回家前想說趁著意識還清醒，就貪圖方便開車回家，不要發生車禍。

警方依公共危險罪現行犯將盧男逮捕，並移送法辦。另通知交通分隊做現場測繪處理，詳細肇事原因還需釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄盧姓男子飲酒後，還開車上路擦撞開著計程車的邱姓男子，並波及一旁的路樹，警方到場處理發現盧男酒測值高達0.7。記者邱奕能／翻攝
高雄盧姓男子飲酒後，還開車上路擦撞開著計程車的邱姓男子，並波及一旁的路樹，警方到場處理發現盧男酒測值高達0.7。記者邱奕能／翻攝
高雄盧姓男子飲酒後，還開車上路擦撞開著計程車的邱姓男子，並波及一旁的路樹，警方到場處理發現盧男酒測值高達0.7。記者邱奕能／翻攝
高雄盧姓男子飲酒後，還開車上路擦撞開著計程車的邱姓男子，並波及一旁的路樹，警方到場處理發現盧男酒測值高達0.7。記者邱奕能／翻攝

酒測 計程車 路樹

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