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高雄男羌子寮溪修水管失聯 警消兩天後下游發現遺體

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

連日降雨，高雄市美濃區梁姓男子疑因家中山泉水水管遭雨水沖刷斷裂，至羌子寮溪沿岸修水管，遲至晚間10點多還未返家，家屬擔心梁男安危報案，警消獲報沿著河道搜尋，昨天上午11時許於下游美濃湖發現梁男遺體，目前警方已報請檢方相驗，詳細死因有待釐清。

據了解，梁男（60歲）家中水源來自山泉水，本月2日因水管被沖斷無法用水，上山至羌子寮溪修水管，疑因當時下大雨加上雨水沖刷，不慎失足跌落溪內，梁男家屬發現梁男還沒返家，到溪邊只發現梁男的衣物及車輛緊急報案。

警消獲報，派遣人、車、空拍機沿羌子寮溪及下游美濃湖在雨勢未減、水勢湍急情況下連日擴大搜索，昨天上午在美濃湖中發現漂在水面上的梁男，已明顯死亡，協力以救生筏拉回岸邊，遺體沒有明顯外傷，經梁男家屬確認，目前警方已報請檢方相驗。

高雄市消防局提醒，颱風期間民眾應盡量避免外出，以減少不必要的危險。

高雄市美濃區梁姓男子疑因家中山泉水水管遭雨水沖刷斷裂，上山修水管卻失聯，2天後警消在美濃湖發現遺體。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區梁姓男子疑因家中山泉水水管遭雨水沖刷斷裂，上山修水管卻失聯，2天後警消在美濃湖發現遺體。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區梁姓男子疑因家中山泉水水管遭雨水沖刷斷裂，上山修水管卻失聯，警消沿羌子寮溪擴大搜尋。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區梁姓男子疑因家中山泉水水管遭雨水沖刷斷裂，上山修水管卻失聯，警消沿羌子寮溪擴大搜尋。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區梁姓男子疑因家中山泉水水管遭雨水沖刷斷裂，上山修水管卻失聯，2天後警消在美濃湖發現遺體。記者陳玫伶／翻攝
高雄市美濃區梁姓男子疑因家中山泉水水管遭雨水沖刷斷裂，上山修水管卻失聯，2天後警消在美濃湖發現遺體。記者陳玫伶／翻攝

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