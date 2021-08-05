影／宜蘭中山、女中路口兩車撞 自小客翻覆險波及騎樓

宜蘭市中山路二段與女中路二段路口今天凌晨4點多發生交通事故，白色小貨車與黑色自小客車對撞，轟然一聲巨響，自小客車差點被撞進店家騎樓，雙方駕駛受傷送醫，均無酒駕。

警方接獲110通報趕赴現場處理，經調查49歲廖姓男子駕駛一輛白色自小貨車，沿中山路二段從北往南，向羅東的方向行駛，與45歲王男開的黑色自小客車，從女中路二段西向東的方向行駛。雙方在中山路二段與女中路二段的十字路口發生碰撞，重大撞擊力，造成黑色自小客車在路面滑行後傾斜翻覆，險些波及店家騎樓。