東勢警阻詐保婦38萬元 送警「義勇先鋒」花籃
台中市東勢警分局東勢派出所日前到金融單位協助阻止婦人匯出的38萬元，及時阻詐，家人昨天到派出所致贈花籃，寫著「義勇先鋒」謝卡。
曾姓婦人向警方表示，她日前加入自稱是她哥哥的媳婦之人為LINE好友，每日以LINE向老婦噓寒問暖，語氣非常親切，8月2日婦人再度接到自稱為哥哥的媳婦來電，一陣閒話家常後，便謊稱購買股票急需38萬元來周轉。
婦人不疑，到農會匯款，返家後發覺不太對，趕緊打電話向哥哥求證，得知哥哥的媳婦根本沒有購買股票，婦人驚覺受騙上當，急忙到東勢派出所報案；員警得知後立即與農會人員聯繫，請農會協助通知受款銀行將匯款圈存，避免遭人領出，順利將婦人的辛苦錢追回。
婦人的家屬為感謝員警的熱心幫忙，昨天到派出所致贈花籃及「義勇先鋒」謝卡，感謝該所員警積極協助成功阻詐，保住辛苦存下的積蓄。
東勢派出所長徐文森呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接到此類電話，請切記防詐三要「冷靜、查證、165報案」，並配合警方逮捕犯嫌，共同打擊犯罪，確保財產安全，多一分警覺，少一分損失。
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